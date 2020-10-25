 

Собянин выразил надежду на снижение темпов распространения коронавируса в Москве

25.10.2020, 14:08, Новости дня

Последние две недели позволяют надеяться на снижение темпов распространения коронавируса в Москве, сообщил мэр столицы Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

«Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости [коронавирусом] и госпитализаций, с другой стороны – дают надежду, что динамика будет снижаться», – передает слова градоначальника ТАСС.

По словам Собянина, темп роста заболеваемости коронавирусом в столице замедлился, что может говорить о приближении к пику и выходе на плато.

Собянин напомнил о мерах, введенных для борьбы с распространением COVID-19: пожилые и хронически больные москвичи переведены на домашний режим, более 1 млн человек работают удаленно, часть школьников перешла на дистанционное обучение. «Мы сегодня видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей», – подчеркнул мэр.

Напомним, в Москве за минувшие сутки умерли 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусом, общее число выявленных случаев коронавируса в столице за прошедшие сутки – 4453.

Ранее Собянин заявил, что в Москве нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется. По словам мэра, в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер.



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