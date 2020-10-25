В Карабахе заявили об обстрелах населенных пунктов ВС Азербайджана

25.10.2020, 14:08, Новости дня

В ночь на воскресенье ВС Азербайджана обстреляли населенные пункты и сельхозугодья в Нагорном Карабахе, заявили власти непризнанной республики.

«В ночь с 24 на 25 октября Азербайджан продолжил обстрел населенных пунктов. Артиллерия была применена против сел Кармир Шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района. Вражеские силы наносили удары не только по мирным поселениям, но и по прилегающим к ним территориям – лесам и сельскохозяйственным угодьям», – передает РИА «Новости» сообщение госслужбы по ЧС Карабаха.

Отмечается, что военные объекты в данных населенных пунктах не расположены. «Потерь и пострадавших среди гражданского населения в результате обстрелов не было», – добавили власти Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.