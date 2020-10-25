 

Туркмения ратифицировал соглашение с Россией о партнерстве в сфере безопасности

25.10.2020, 14:05, Новости дня

Меджлис (парламент) Туркмении ратифицировал соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере безопасности, передает Туркменское государственное информагентство.

«В ходе состоявшегося в Ашхабаде двенадцатого заседания Меджлиса Туркменистана шестого созыва было принято постановление «О ратификации Соглашения между Туркменистаном и Российской Федерацией о сотрудничестве в области безопасности», – передает сообщение РИА «Новости».

Документ был подписан в Москве 10 апреля 2003 года. Соглашение предусматривает сотрудничество Туркмении и РФ в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Стороны не допускают использования своей территории в ущерб безопасности друг друга.

Госдума РФ ратифицировала это соглашение 21 октября.



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