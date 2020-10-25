 

Идентифицирован захватчик «Банка Грузии» в Зугдиди

25.10.2020, 14:05, Новости дня

МВД Грузии установило и идентифицировало вооруженного грабителя, который 21 октября напал на отделение «Банка Грузии» в Зугдиди, удерживал в заложниках 43 человек и скрылся с выкупом в 500 тыс. долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Проводятся специальные оперативные мероприятия по его задержанию, сообщило МВД Грузии в воскресенье. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прибыл в Зугдиди.

Накануне был задержан налетчик, ограбивший инкассаторов в черноморском поселке Кобулети в Аджарии.

Напомним, в среду неизвестный ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания.

Позже преступник покинул банк с тремя заложниками, удерживая людей в качестве живого щита. Среди них был начальник краевой полиции Автандил Галдава, который вел переговоры.

Захватчик скрылся в лесах. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Сообщалось, что родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Грузинский эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая оценил действия силовиков при захвате банка в Грузии.



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