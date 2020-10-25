В “Опоре” рассказали, как заполнять новый бюллетень

25.10.2020, 13:50, Новости дня

Сколько и какие бюллетени получит избиратель?

Каждый избиратель получит на своем избирательном участке бюллетени нескольких типов. Может быть два или три типа бюллетеней для одного избирателя, и это зависит от того населенного пункта, где избиратель живет и голосует. Но основная разница между бюллетенями такова, что в одном надо будет поставить только одну отметку, а в другом – поставить отметку и вписать цифру по трафарету. Этот новый тип бюллетеней, где надо и поставить отметку, и вписать цифру по трафарету. Его получит каждый избиратель, независимо от того, в каком населенном пункте живет. Поэтому давайте разберемся сначала с новым типом.

Как будет выглядеть новый бюллетень?

Новые бюллетени получит каждый избиратель для голосования за кандидатов в депутаты областного совета и районного совета. А также получат те избиратели, которые будут выбирать городскую (сельскую или поселковый) совет с числом избирателей 10 000 и более. Такой бюллетень будет содержать слева название партии (и фамилию кандидата единого избирательного списка, который не участвует в персонализированном голосовании, ведь гарантированно пройдет в совет, если партия преодолеет проходной барьер), посередине два квадратика для голосования, а справа список фамилий с 5–12 кандидатами от этой партии.

Таким образом, в первом квадратике необходимо поставить отметку (плюсик или иную отметку) за партию, а во втором квадратике – вписать по трафарету номер кандидата от этой партии (от 1 до 12).

Фото: oporaua.org

Сколько бюллетеней может получить один избиратель?

Обычно в большинстве населенных пунктов Украины избиратель получит четыре избирательных бюллетеня для голосования за кандидатов на должность:

городского (сельского или поселкового) головы;

депутатов городского (сельского или поселкового) совета;

депутатов районного совета;

депутатов областного совета.

Но будет и несколько исключений.

Два – получат избиратели города Киева. Жители столицы будут голосовать только за мэра и за депутатов городского совета.

Три – получат избиратели, которые имеют избирательный адрес на подконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской. Они будут голосовать за главу своего населенного пункта, за депутатов в местные советы и за депутатов в районный совет. Выборов в областные советы там не будет. В 18 общинах на подконтрольной территории выборы также не были назначены Центральной избирательной комиссией на основании выводов областных военно-гражданских администраций, соответственно там они также не состоятся.

Пять – получат избиратели Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона, потому что, кроме стандартного набора, у них есть еще выборы в районные советы. В эти бюллетени также надо будет вносить две отметки – традиционную “галочку” за партию и в соседней ячейке вписывать номер кандидата от этой же партии. Также пять бюллетеней получат некоторые избиратели в Черниговской области, но при других обстоятельствах и этот пятый бюллетень будет визуально другим – с фамилиями кандидатов. В одномандатном избирательном округе №208 в этот же день пройдут довыборы в Верховную Раду.

Стоит отметить, что общим также будет цвет бюллетеней по всей стране для каждого типа выборов. Так, депутатов областных советов будут выбирать с помощью голубых бюллетеней, депутатов районных советов – светло-зеленых, депутатов городских советов – светло-желтых, а депутатов сельских и поселковых советов – кремовых. За кандидата на должность главы города, села или поселка будем голосовать бюллетенем светло-розового цвета. Избиратели тех нескольких крупных городов, которые получат пять бюллетеней из-за того, что будут выбирать также районные в городах советы, также получат бюллетень светло-серого цвета.

Как заполнять бюллетень?

Порядок заполнения бюллетеней описан в частях 7 и 8 статьи 248 Избирательного кодекса Украины. Там указан максимально правильный вариант, чтобы на этапе подсчета голосов у членов комиссий не возникало сомнений и вопросов. Конечно, всегда есть возможность, что члены комиссии примут коллегиальное решение, чтобы определить волеизъявление избирателя, если отметка была не слишком точная или не соответствовала максимально правильному варианту. Но стоит сразу пытаться заполнить бюллетень максимально внимательно, точно и правильно.

Как пользоваться новым бюллетенем?

Чтобы проголосовать за кандидата в депутаты областного, районного и городского (сельского или поселкового) совета с числом избирателей 10 000 и более, в первом квадратике ставим “плюс” или любую другую отметку, выбирая партию, а в соседнем квадрате вписываем номер трафарета. Стоит заметить, что вносить надо максимально точный номер, указанный рядом с фамилией избранного кандидата (например: не 06, а 6: не 01, а 1 и т.д.). Эти цифры необходимо писать так, как раньше писали индексы на открытках и почтовых конвертах в Украине.

Какие бюллетени все же могут быть засчитаны, несмотря на не идеальное заполнение?

Есть предположение, что люди могут голосовать по новой форме бюллетеня несколько иначе. Например, ставить отметку за партию в первой ячейке, а вторую клетку с трафаретом оставлять пустой. Зато фамилию кандидата подчеркивать чертой, обводить в круг выделять каким-то иным образом. Такое волеизъявление не нормировано в законодательстве, поэтому нет четкого определения относительно таких бюллетеней и может быть несколько подходов. Например, международные избирательные стандарты склоняются к тому, что если можно определить персонализированное волеизъявления, независимо от формы его проявления, то оно должно быть учтено.

Зато в абзаце 2 части 7 статьи 248 Избирательного кодекса четко указано: “Если избиратель в квадрате с нанесенным трафаретом для написания номера кандидата в депутаты сделал отметку не по трафарету, но с которой можно установить действительное волеизъявление избирателя, считается, что избиратель поддерживает кандидата, номер которого указан”. То есть персонализированная поддержка кандидата может быть учтена, только если волеизъявление сделано в квадратике с трафаретом. Но стоит добавить, что сейчас нет нормы, как, например, в предыдущем избирательном законодательстве, бюллетень с любой лишней пометкой считается недействительным. Поэтому можно предположить, что такое волеизъявление будет определено как поддержка только партии.

10 октября Центральная избирательная комиссия приняла разъяснения по заполнению избирательного бюллетеня. Так, члены участковых избирательных комиссий при подсчете голосов должны учесть волеизъявление граждан и с указанием цифры 0 перед одинарной цифрой-номером кандидата, и с написанием цифры прописью не по трафарету и др.

А как насчет других типов бюллетеней?

На избирательных участках мы получим также бюллетени другого типа. Как минимум для голосования за кандидата на должность городского (сельского или поселкового) головы. Подобные бюллетени также получат избиратели для голосования за кандидатов в депутаты городского (сельского или поселкового) совета с числом избирателей в 10 000.

Отличаться такие бюллетени будут только “шапкой” под названием соответствующих выборов, округом и фамилиями. Хотя, некоторые кандидаты могут пробовать свои силы в баллотировании и на должность депутата, и на должность председателя, поэтому их фамилии могут присутствовать в бюллетенях различных типов.

Такой бюллетень будет содержать нумерацию; квадратик, где необходимо поставить отметку (галочку, плюсик или другую), список фамилий в алфавитном порядке с краткой информацией о каждом кандидате (партийность или самовыдвижение, место работы, место жительства и т.д.).

Что делать, если я ошибусь?

В таком случае необходимо:

Избирателю безотлагательно обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с письменным заявлением и просьбой выдать другой избирательный бюллетень;

Избирателю получить новый избирательный бюллетень взамен на испорченный, так же, как получал первый (согласно части 3 статьи 248 УК);

Уполномоченному члену участковой избирательной комиссии сделать соответствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии избирателя и засвидетельствовать ее своей подписью;

Члену участковой избирательной комиссии, который выдавал бюллетень, немедленно погасить испорченный бюллетень избирателя как неиспользованный и составить акт об этом;

Избирателю и двум членам избирательной комиссии, которые выдавали бюллетень, подписать акт, который должен быть приобщен в список избирателей;

Члену участковой избирательной комиссии, который выдавал бюллетень, хранить погашенный бюллетень до подсчета голосов;

При подсчете голосов этот погашен бюллетень учесть как неиспользованный и запаковать вместе с контрольным талоном в пакет с неиспользованными избирательными бюллетенями.

Но стоит отметить, что лучше не ошибаться. Ведь избирательные бюллетени для каждого избирательного участка изготавливаются, как правило, в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке. Поэтому лишних бюллетеней для “работы над ошибками” может хватить далеко не всем, особенно если явка будет высокой. К тому же, воспользоваться такой процедурой можно только один раз.

Правила поведения для избирателя на избирательном участке в день голосования

25 октября с 8.00 до 20.00 приходим на свой избирательный участок со своим паспортом гражданина Украины;

Берем бюллетень только двух членов комиссии по соответствующему для нашего адреса столом на избирательном участке;

В кабинке для голосования находимся только в одиночестве (исключение – голосования избирателя с инвалидностью, который имеет право с согласия председателя или другого члена участковой избирательной комиссии воспользоваться помощью другого избирателя, кроме члена избирательной комиссии, кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, доверенного лица кандидата, уполномоченного лица организации партии, официального наблюдателя);

Заполняем бюллетень исключительно самостоятельно;

В кабинке для голосования не делаем фото или видео;

Если делаем фото на память на территории избирательного участка, то только со сложенным бюллетенем, чтобы не видно было результатов собственного волеизъявления;

Не передаем свой бюллетень другим лицам и не берем бюллетеней для голосования вместо друга или родственника;

Не рвем, не разрываем в клочья и не уничтожаем бюллетень;

Не выносим бюллетень за пределы участка;

Опускаем бюллетень в избирательную урну только самостоятельно (исключение – избиратель с инвалидностью, который имеет право с согласия председателя или другого члена участковой избирательной комиссии поручить сделать это в своем присутствии другому избирателю, кроме члена избирательной комиссии, кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового , городского головы, доверенного лица кандидата, уполномоченного лица организации партии, официального наблюдателя);

Не агитируем за или против любого кандидата или партию на избирательном участке;

Если видим нарушения избирательного законодательства – звоним 102.

Как формируется бюллетень?

Новая избирательная система – это не только новая форма бюллетеней, но и новый принцип формирования перечня кандидатов в этих бюллетенях.

Будут ли бюллетени одинаковы в пределах одного города (села или поселка)?

В целом каждая административно-территориальная единица, в которой избирается совет (село, поселок, город, район, область) будет делиться на округа, причем каждая такая территория будет иметь свой раздел, который в целом может и часто как раз будет не совпадать друг с другом. Поэтому можно прийти на свой избирательный участок в своем городе и выбирать партию и депутата в территориальном округе города №1, выбирать партию и депутата в территориальном округе района №2, выбирать партию и депутата в территориальном округе области №3 – и все это, находясь на одном и том же своем избирательном участке. Поэтому точно можно сказать, что идентичные бюллетени получат люди на одном избирательном участке в отношении даже соседнего участка – это уже зависит от ряда деталей.

Деление на округа в каждой административно-территориальной единице (город / село / поселок, район, область) определяется по определенной формуле, но от общего числа депутатов, которые должны быть избраны в совет. Количество таких территориальных избирательных округов зависит от количественного состава местного совета – чем больше депутатов должно быть избрано, тем больше будет количество созданных округов.

Но одинаковыми для жителей одного населенного пункта точно будут бюллетени для голосования за кандидата на должность городского (сельского или поселкового) головы. В этом случае территория населенного пункта будет одним единственным округом.

Как формируется перечень кандидатов, которые попадают в бюллетени?

Каждая партия формирует два типа списков кандидатов: единый избирательный список и несколько отдельных для территориальных избирательных округов. Возьмем, к примеру, такую административно-территориальную единицу, как город, который имеет три округа. Партия выдвигает единый избирательный список в городе, где первый номер из этого списка гарантированно попадет в состав городского совета, если партия наберет 5% проходного барьера. Остальных же кандидатов единого избирательного списка, начиная с номера два и до последнего, партия распределяет по собственному желанию и размещает в этих трех отдельных территориальных избирательных списках, которые как раз и попадут к избирателям в бюллетенях – в каждом округе свой список и свой бюллетень.

То есть общей во всех этих трех различных бюллетенях в черте города в контексте этой партии будет левая часть – название партии и указания первого номера в едином избирательном списке в городе, по которому гарантированно закреплено место в совете, если партия пройдет, и который не берет персонализированного участия в голосовании.

Так будут формироваться единый избирательный список и соответствующие отдельные территориальные избирательные списки для областного совета, районного совета и городского (сельского или поселкового) совета, если количество избирателей 10 000 и более.