 

В Харькове пациент с COVID-19 выпал из окна больницы и погиб

25.10.2020, 13:50, Новости дня

В чернобыльском диспансере в Харькове выпал из окна и разбился насмерть пациент с COVID-19. Об этом Общественному сообщила директор диспансера Ирина Пирогова.

По ее словам, это произошло 25 октября около 9.00. Пациенту было 69 лет, он находился в реанимации с подтвержденным COVID-19.

Что именно произошло, директор не знает. На месте инцидента работает полиция.

В день местных выборов, 25 октября, на территории диспансера работает спецучасток. В отделении для больных COVID-19 должны были проголосовать 57 пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 343 498 человек, 6391 пациент умер, 141 508 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Глава Первого канала Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС

03.08 / GCR – «ответ Эрдогану» — РФ поможет Сирии построить копию Собора Святой Софии

01.08 / Вместо ослабления карантинных мер британцам предписали обязательное ношение масок

31.08 / Акция в Гааге выявила падение интереса к расследованию крушения MH17

16.08 / Протестующие двинулись в сторону Дома правительства в Минске

25.08 / Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro выйдут с разными чипами

21.10 / Компания Xiaomi выпустила новую телеприставку Mi Box 4S

27.06 / Ученые совершили прорыв в лечении гипертонии

24.10 / Священник оценил инициативу российской гимнастки о продаже мест крестных для ребенка

10.08 / Синоптики заявили о завершении купального сезона в европейской части России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска