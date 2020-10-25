В Харькове пациент с COVID-19 выпал из окна больницы и погиб

25.10.2020, 13:50, Новости дня

В чернобыльском диспансере в Харькове выпал из окна и разбился насмерть пациент с COVID-19. Об этом Общественному сообщила директор диспансера Ирина Пирогова.

По ее словам, это произошло 25 октября около 9.00. Пациенту было 69 лет, он находился в реанимации с подтвержденным COVID-19.

Что именно произошло, директор не знает. На месте инцидента работает полиция.

В день местных выборов, 25 октября, на территории диспансера работает спецучасток. В отделении для больных COVID-19 должны были проголосовать 57 пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 343 498 человек, 6391 пациент умер, 141 508 выздоровели.