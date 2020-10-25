 

Врач назвал главные ошибки в ношении масок

25.10.2020, 13:48, Новости дня

Неправильное использование защитных масок повышает риски заболеть коронавирусом, сообщил руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Если весной, в первую волну пандемии, люди были более насторожены, более ответственные, то уже ко второй волне граждане стали более прохладно относиться к маскам. Люди маски носят не ради своего здоровья, защиты и профилактики коронавирусной инфекции, а относятся как к требованию для избежания какого-то наказания. Как правило, штрафов, или чтобы пустили в общественный транспорт и магазины. Это основная ошибка. Это стало формальностью. То есть если маска есть, то она на подбородке, а смысла в этом никакого нет. Или она рот закрывает, а нос не закрывает, либо она используется не в течение нескольких часов, а неделями», – рассказал врач ТАСС.

Он также отметил, что некоторые люди забывают о том, что грязными руками нельзя трогать лицо, нос или глаза, особенно после того, как подержался за поручень в общественном транспорте, нажал на кнопку домофона, лифта или банкомата. Зайцев предупредил, что эти действия повышают риск заразиться коронавирусом. Также врач посоветовал не пренебрегать антисептиками в магазинах.

«Чем меньше мы уделяем внимания себе – не носим с собой гель на спиртовой основе для обработки рук или входим в здание и не пользуемся санитайзером, тем больше подвергаем себя опасности. Контактным путем тоже может инфекция передаваться», – сказал эксперт.

«Ну и самая главная ошибка – это то, что попросту нет социальной дистанции. Она есть только у тех групп граждан, которые имеют возможность дистанционно работать из дома. Идеальный вариант у тех, кто уезжает куда-то за город. Там, конечно, народа мало, ты находишься на своем участке, и вероятность заразиться минимальна», – отметил Зайцев.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток для защиты от коронавирусной инфекции является «избыточной мерой», вместо этого лучше пользоваться антисептиками для рук.

https://ryb.ru/2020/10/25/1688933В России ведут обязательное чипрование мозга”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку Бабарико

10.10 / Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в ходе митинга в Бишкеке

21.08 / Мэр Засниц счел верхом наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

13.07 / Программу по переводу автомобилей на газ планируют расширить на всю Россию

26.07 / Путин заинтересовался историей проведения морских парадов

23.08 / N-TV – от обвинений в расизме и сексизме не спаслась и йога

18.09 / Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске раскаялся

17.07 / Малышева рассказала о «парализованном страхе» жителей Нью-Йорка

12.08 / У СИЗО в Минске собрались родственники пропавших после протестов

12.08 / Российские ученые создали систему распознавания лиц под маской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска