В команде Нурмагомедова рассказали о его болезни перед подготовкой к бою с Гэтжи
25.10.2020, 13:48, Новости дня
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) житель России Хабиб Нурмагомедов перенес свинку за две недели до начала подготовки в лагере к бою с Джастином Гэтжи.
«Хабиб болел свинкой за две недели до начала лагеря», – сообщили ТАСС в команде бойца.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов сломал ногу за три недели до поединка с американцем Гэтжи.
В субботу Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и заявил, что это был его последний бой в UFC.
Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.
Бой против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.
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