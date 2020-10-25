Религиовед назвал связанные с преподаванием теологии сложности

25.10.2020, 13:48, Новости дня

«С кафедрой теологии есть несколько проблем. Во-первых, не определено ограничение между теологией, религиоведением, социологией и религией. Во-вторых, непонятно, куда устраивать на работу выпускников», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя появившиеся в интернете сообщения, что в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) якобы закрылась кафедра теологии.

«Из той информации, что у нас есть, мы видим, что на кафедре нет расписания занятий. Но это может быть связано с пандемией и мерами, которые предпринимаются в целом по стране. При этом каких-то официальных подтверждений этому нет», – сказал религиовед, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Ранее протодиакон Андрей Кураев на своей странице в социальной сети Facebook заявил о закрытии кафедры теологии в Московском инженерно-физическом институте (НИЯУ МИФИ). «В этом году у нее уже нет расписания. Нет занятий. Даже дистанционных. Тамошние скучные и примитивные лекции митрополита Илариона оказались невостребованы», – написал он. Однако позже добавил, что нашел расписание дистанционных занятий по теологии. «Но идут ли они?», – поинтересовался Кураев.

Лункин отметил, что с теологией в РФ действительно есть несколько проблем, которые Андрей Кураев поднял своим постом: «Во-первых, не определено ограничение между теологией, религиоведением, социологией и религией. Во-вторых, непонятно, как быть с трудоустройством выпускников: они могут быть или школьными преподавателями основ религии, или заменять светских религиоведов. Но для этого нужны бюджетные средства и понимание того, сколько специалистов нам необходимо. В-третьих, у нас есть только православная и исламская теологии, а куда идти представителям других конфессий – иудаизма и буддизма? Для нашей страны это важный вопрос».

«Из-за всех этих проблем, неопределенности с преподаванием и применением теологии, кафедра фактически основывается там, где это возможно. В данном случае речь идет о воле ректора МИФИ и митрополита Илариона. Конечно, одной лишь воли здесь недостаточно. Наверное, из-за этого и возникли какие-то проблемы с интересом к теологии в МИФИ. Это совершенно естественно», – говорит эксперт.

«В целом специальность «теология» и развитие теологического образования у нас находятся в начале своего пути. Но настораживает то, что кафедра создается "кривым" путем и по большей части не в гуманитарных вузах. Успех этого дела зависит от того, насколько теология будет открыта к диалогу с другими гуманитарными науками, а не с химиками и физиками», – убежден религиовед.

«Что касается заявлений Андрея Кураева – я думаю, что это чисто эмоциональная и ревностная реакция. Его лекции тоже стали меньше слушать, чем в прошлые десятилетия. Кураев стал говорить, может быть, интереснее, но грубее. Это довело его до запрета служений. Потому у всех свои проблемы», – заключил Лункин.

Напомним, кафедра теологии была открыта в МИФИ в октябре 2012 года, заведующим кафедры стал митрополит Волоколамский Иларион. «Задача преподавания теологии в рамках общего университетского курса заключается в том, чтобы предоставить возможность студентам получить знания в той области, которая продолжает играть существенную роль в жизни людей, то есть в области религии», – заявлял тогда в своем обращении к студентам митрополит Иларион.

При этом ноябре 2012 года в СМИ появилось открытое обращение академиков и членов-корреспондентов против создания кафедры теологии. Кроме того, один из сотрудников МИФИ в знак протеста уволился из вуза.

Также в июне 2012 года протестующие против преподавания теологии в МИФИ обратились к тогдашнему министру образования Дмитрию Ливанову с просьбой о закрытии этой кафедры. Они отмечали, что «ядерные технологии требуют не веры, а сугубо научного подхода».

Позже в РПЦ заявили, что «кафедра не ориентирована на подготовку теологов, а является подразделением общегуманитарного блока, которое предлагает студентам ряд курсов по выбору и согласовывает свою работу с другими общеобразовательными подразделениями университета».

Напомним, в сентябре газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Госдуме обсуждались поправки в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в РФ религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма».

Однако такая инициатива «вызвала немалые споры – главным образом, из-за пункта, который требует, чтобы священнослужители и сотрудники религиозных организаций, получившие духовное образование за рубежом, проходили переаттестацию и получали дополнительное образование в РФ перед тем, как приступать к своим обязанностям», отмечал богослов Сергей Худиев.

«Против этого пункта выступил ряд религиозных общин, для которых образование за рубежом – важная или даже единственная возможность подготовки служителей. Пока что Госдума отложила его принятие», – констатировал Худиев.