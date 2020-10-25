 

Власти Кемеровской области помогут с организацией похорон родственникам умерших от COVID-19

25.10.2020, 13:48, Новости дня

Минздрав Кемеровской области прокомментировал видео из соцсетей, где сообщалось о размещении тел умерших на полу в морге в Новокузнецке. В ведомстве объяснили, что для хранения тел умерших от коронавирусной инфекции монтируются дополнительные площади.

«Учитывая увеличение числа заболевших за последние три недели, отмечается рост числа летальных исходов. Тела хранятся в кондиционированных для хранения трупов помещениях. Тела, представленные в опубликованном видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии; эти случаи включены в официальную статистику по региону», – сообщили «Интерфаксу» в региональном Минздраве.

Как пояснили в ведомстве, Новокузнецкий филиал областного патологоанатомического бюро принимает практически все летальные случаи из южной агломерации региона. Отмечается, что на территории 12 муниципальных образований проживают более 1,3 млн человек.

«Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме, того оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», – уточнили в Минздраве.

Сейчас проводится ремонт помещения морга, а также организовываются дополнительные поверхности для хранения тел. При этом правительство региона и главы муниципальных образований ведут индивидуальную работу с родственниками умерших и оказывают поддержку в организации похорон.

В Кузбассе за минувшие сутки было выявлено 173 случая коронавируса, в том числе в Новокузнецке – 43. За сутки скончались три человека.



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