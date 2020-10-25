 

Путин оценил преимущества присутствия США в Афганистане

25.10.2020, 13:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин считает, что присутствие США в Афганистане способствует безопасности в регионе.

Глава государства также отметил плюсы от сотрудничества с Вашингтоном в противодействии терроризму. Он сообщил, что полученная от США информация неоднократно помогала предотвратить теракты в России, передает РИА «Новости».

Ранее глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи отказался верить в сговор РФ и боевиков в Афганистане против западной коалиции.

Напомним, в июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки».

В августе президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», объявив о сокращении численности американских войск в Афганистане. Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет с Афганистаном после ухода натовских войск.



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