 

Роспотребнадзор оштрафовал скрывших результаты тестов на COVID-19 москвичей

25.10.2020, 13:48, Новости дня

Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало почти на 1,8 млн рублей москвичей, которые вернулись из зарубежных поездок и не внесли результаты своих тестов на коронавирус в базу данных на сайте госуслуг.

«Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено 2313 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 1638 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1095 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн. 789 тыс. рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в Москве можно пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР в пунктах тестирования, организованных непосредственно в аэропортах, а также бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках по месту жительства.

«Несмотря на доступность этой услуги в Москве, по-прежнему более 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не вносят результаты тестирования в ЕПГУ в течение трех дней после прилета. Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей», – добавили в столичном Роспотребнадзоре.

Ранее инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) в ходе рейдов по торгово-развлекательным центрам «Гагаринский», «Рио» и «Мега» оштрафовали 63 человек за отсутствие масок и перчаток.



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