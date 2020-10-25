Найден способ установки приложений Google на устройства Huawei

25.10.2020, 13:10, Новости дня

Как известно, новые смартфоны под брендами Honor и Huawei в этом году уже выходят без программного обеспечения, позволяющего загрузить сервисы и приложения Google. Это значительно понижает рейтинг устройств и приносит неудобства пользователям. Однако некоторые нейтральные программисты не согласны мириться с ними и пытаются найти лазейки, чтобы исправить ситуацию.

В частности, уже появились сообщения об инструменте под названием Googlefier, который позволяет обойти запреты. В большинстве случаев он решает проблемы, отмечают специалисты.

Первые попытки связать Huawei и Google были весьма сложными и недоступными для обычного пользователя. Но со временем появится больше простых лайф-хаков, уверены эксперты. Поэтому Huawei рановато списывать со счетов.