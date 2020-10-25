 

Возобновились поиски погибших при крушении вертолета под Вологдой

25.10.2020, 13:08, Новости дня

Спасатели вновь начали поиски трех погибших при падении вертолета в реку Сухону 20 октября вблизи деревни Бобровское Вологодской области. В поисковой операции используется подводный аппарат, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«Поисковые работы на реке Сухона в Нюксенском районе возобновлены. Спасатели обследуют акваторию и береговую линию. Сегодня к поискам привлечены сотрудники Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра» с подводным телеуправляемым аппаратом «Фалкон». Управляемый с берега, он позволяет видеть под водой. Водолазы сегодня тоже привлечены, они будут задействованы при благоприятных погодных условиях», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В предыдущие два дня из-за непогоды не удалось применить беспилотную авиацию, а сильное течение в реке препятствовало работе водолазов. За все время поисковой операции были найдены наушники и кепка пилота в трех километрах от места крушения, в разных местах.

После катастрофы Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. СМИ сообщили, что в результате ЧП погиб руководитель резиденции Деда Мороза Олег Васильев. Эту информацию подтвердил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. После крушения возбуждено уголовное дело. В упавшем вертолете тел погибших обнаружено не было.



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