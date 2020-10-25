 

Появилось видео последствий взрыва на танкере в Азовском море

25.10.2020, 13:08, Новости дня

МЧС показало видеозапись с последствиями взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море.

На кадрах, опубликованных РИА «Новости», можно увидеть значительные повреждения палубы танкера. Часть ее обрушилась и свесилась за борт судна.

Между тем оценку повреждениям дали специалисты Росморречфлота. По их словам, часть палубы опустилась ниже киля на глубину почти восемь метров, что затруднило буксировку танкера. Подводных повреждений корпуса выявлено не было.

«Сейчас ведутся переговоры с судовладельцем по заключение договора на проведение аварийных неотложных работ. Надо как минимум срезать эту часть корпуса, чтобы спокойно отбуксировать судно по решению судовладельца на завод либо для ремонта, либо для разделки», – передает ТАСС слова представителя Росморречфлота.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила, что ведомство не выявило загрязнение акватории Азовского моря после взрыва. Тем не менее, по ее мнению, необходим запас плавучих заграждений на случай разлива топлива.

«Специалисты берут пробы – они должны показать точное положение дел. Подчеркну, что нефтяного пятна на поверхности воды нет», – сообщила Родинова в Instagram.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Глава Херсонской ОГА заявил, что за сутки в области не выявили ни одного случая COVID-19

04.10 / Белковский: Война Азербайджана и Армении — отражение амбиций Эрдогана восстановить Османскую империю

27.07 / Цена золота выросла до исторического максимума

12.08 / В ПФР рассказали о праве на повышенную пенсию

06.10 / Forbes – сближение Пекина и Москвы идёт в ущерб энергетическому сектору США

29.06 / Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о России

09.09 / Помпео: США обеспокоены репрессиями в отношении белорусских оппозиционеров

30.07 / Жену экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало вызвали на допрос, ее сестру задержали

27.08 / USA Today – перцовые баллончики и дома на колёсах — пандемия и беспорядки заставили американцев пересмотреть приоритеты

01.07 / “Находимся посреди катастрофической вспышки”. Главный американский инфекционист предупредил о риске 100 тыс. заражений коронавирусом в день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска