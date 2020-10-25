Появилось видео последствий взрыва на танкере в Азовском море

25.10.2020, 13:08, Новости дня

МЧС показало видеозапись с последствиями взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море.

На кадрах, опубликованных РИА «Новости», можно увидеть значительные повреждения палубы танкера. Часть ее обрушилась и свесилась за борт судна.

Между тем оценку повреждениям дали специалисты Росморречфлота. По их словам, часть палубы опустилась ниже киля на глубину почти восемь метров, что затруднило буксировку танкера. Подводных повреждений корпуса выявлено не было.

«Сейчас ведутся переговоры с судовладельцем по заключение договора на проведение аварийных неотложных работ. Надо как минимум срезать эту часть корпуса, чтобы спокойно отбуксировать судно по решению судовладельца на завод либо для ремонта, либо для разделки», – передает ТАСС слова представителя Росморречфлота.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила, что ведомство не выявило загрязнение акватории Азовского моря после взрыва. Тем не менее, по ее мнению, необходим запас плавучих заграждений на случай разлива топлива.

«Специалисты берут пробы – они должны показать точное положение дел. Подчеркну, что нефтяного пятна на поверхности воды нет», – сообщила Родинова в Instagram.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное.