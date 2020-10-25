ГОСТ 22298-76 «Избиение жены» претерпел изменения на период самоизоляции

25.10.2020, 13:02, Разное

Государственный стандарт под номером 22298-76, регламентирующий нетяжкие побои супруги, претерпел определённые поправки, действующие на период карантина и самоизоляции.

Так, согласно новым правилам, если один из супругов является covid-положительным, при отсутствии явных причин для госпитализации, или лицом, признанным контактным, избивать жену возможно только при соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра при обязательном наличии у обоих медицинской маски на лице. При этом одноразовые перчатки не являются обязательными.

Исключения, при которых можно не выполнять новые условия, являются видимые пороки жены, регламентированные ГОСТ 2140-81, а именно пункты 1. ; 2.1.10. ; 6.5.6. и 6.6 таблицы 1 данного документа.

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