 

В Иерусалиме заявили об обнаружении гвоздей с распятия Христа

25.10.2020, 12:48, Новости дня

Ученые из Иерусалима заявили, что обнаружили гвозди, которыми был распят Иисус Христос. Гвозди были найдены в 1990 году в пещере, где был захоронен первосвященник Иудеи Каиафа.

Однако на прошлой неделе иерусалимский исследователь Арье Шимрон сравнил гвозди с материалом оссуариев гробницы (известняковых ящиков для хранения костей умерших). Он предположил, что гвозди использовались для распятия кого-то.

«Среди ржавчины и отложений, прикрепленных к гвоздям, мы также идентифицировали и сфотографировали несколько микроскопических фрагментов костей», – передает слова Шимрона The Jerusalem Post. По его словам, научные доказательства того, что гвозди использовались для распятия кого-то, довольно убедительны.  При этом единственным возможным доказательством того, что гвозди действительно использовались для казни Христа можно считать то, что найдены они были именно в гробнице Каиафы.

Ранее ученым из Афинского национального технического университета удалось выяснить точный возраст известкового раствора, на котором стоит Гроб Господень в Иерусалиме.



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