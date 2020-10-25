Глобальное потепление превращает Италию в страну наводнений

25.10.2020, 12:15, Новости дня

Глобальное потепление привело к тому, что за последние 15 лет температура Средиземного моря возросла на полградуса, пишет немецкий телеканал Das Erste. Это имело особенно серьёзные последствия для Италии, число экстремальных погодных аномалий в которой за десятилетие увеличилось в 5 раз. Из-за изменений климата здесь всё чаще проливаются сильные ливни, которые превращают Италию в страну наводнений.



Reuters

Изменения климата вызывают погодные аномалии по всему миру, отмечает немецкий телеканал Das Erste. В Европе эта проблема особенно остро коснулась Италии: из-за сильных дождей она превратилась в страну наводнений и вынуждена принимать меры.

Разрушенные мосты, смытые водным потоком дома, снесённые дороги — в начале октября в Пьемонте на западе Италии выпало 600 л осадков на квадратный километр за сутки. Обычно такое количество осадков выпадает здесь за полгода. Река Руайя на французско-итальянской границе превратилась в мощный поток, шестеро человек были унесены им и в результате погибли.

Сильные дожди, град, ураганные ветра: число экстремальных погодных аномалий по всему миру растёт в связи с глобальным потеплением, отмечает немецкий телеканал. Италия уже пострадала от этого особенно сильно.

В 2009 году в стране было зафиксировано 300 случаев экстремальных погодных условий, в 2019 году, по данным европейской погодной статистики, их стало более 1600. Это означает, что за 10 лет их число возросло в пять раз. Причиной тому глобальное потепление, из-за которого температура Средиземного моря за прошедшие 15 лет поднялась примерно на половину градуса. Для Италии это имело серьёзные последствия: страна, которая расположена на Средиземном море наподобие моста, поэтому погода там сильно зависит от моря.

Итальянский климатолог Антонелло Пазини считает, что Италия находится в сердце бури. Потепление моря приводит к тому, что в климатической системе задействуется больше энергии, которая потом разряжается на суше. Поэтому ни в одной другой европейской стране экстремальные погодные аномалии не набирают обороты такими темпами, как в Италии.

Деревня Монтероссо на территории национального парка Италии Чинкве-Терре на протяжении долгого времени привлекает туристов. Яркие домики теснятся прямо на узкой прибрежной полосе, прямо над ними нависает отвесный берег — это место примечательно своими живописными ландшафтами. Однако в них таится и угроза: при сильных осадках небольшие ручьи из глубинных районов суши за короткое время достигают берега, что представляет опасность для местных жителей и туристов, как это было 25 октября 2011 года.

Тогда, после сильного дождя, местный ручей подхватил с собой стволы деревьев и обломки камней, которые перекрыли русло горного потока и подземный водный канал. Вода накапливалась до тех пор, пока на Монтероссо не извергся большой шторм. Гостям пришлось спасаться в комнатах, расположенных повыше, один из сотрудников службы гражданской охраны был подхвачен потоком и утонул. В тот день за 30 часов там выпала треть годовой нормы осадков.

Мэр Монтероссо Эмануэле Моггиа считает, что такие экстремальные дожди ещё повторятся. В прошлом году здесь пришлось десять раз закрывать школы и рестораны из-за предупреждения о сильных ливнях.

Моггиа хочет что-то противопоставить экстремальным погодным условиям. Сегодня за состоянием водостока, который в прошлый раз принёс столько несчастий, следят в общей сложности шесть камер видеонаблюдения. Кадры передаются в центр контроля, который сегодня находится в углу библиотеки в здании городской ратуши. Во время сильных ливней члены гражданской обороны могут наблюдать отсюда за ростом уровня потока и следить за тем, не забивается ли канал посторонними предметами. Это позволяет оценить уровень опасности.

Правительство в Риме хочет выделить €7 миллиардов из фонда помощи после коронавируса на то, чтобы укрепить города и деревни и защитить их от воздействия погодных аномалий. Сейчас региональные власти должны установить, где на их территории находятся слабые места, касающиеся системы канализации, мостов и плотин.

Моггиа хочет построить дополнительный водосточный канал с тоннелем, у которого будет только одна функция: в случае, если ручей выйдет из берегов, вода с гор должна спускаться по нему в море. Строительство тоннеля длиной в 600 м обойдётся в €11 млн, отмечает немецкий телеканал.

Проект считается щекотливым, потому что Монтероссо находится в национальном парке Чинкве-Терре. Природа и ландшафт на этой территории относятся к особо охраняемым ценностям региона. Однако мэр Моггиа утверждает, что новый канал будет надёжно скрыт. Это должно стать хорошим капиталовложением, потому что последнее наводнение причинило ущерб в €100 миллионов и привело к гибели человека. Поэтому строительство водостока необходимо, чтобы гарантировать людям безопасность, заключает Das Erste.