На фоне рекордных для Польши показателей по числу заболевших у её президента выявили COVID-19

25.10.2020, 12:15, Новости дня

После того как польский президент Анджей Дуда сдал положительный тест на коронавирус, его пресс-секретарь Блажей Спыхальский написал в Twitter, что глава государства чувствует себя хорошо и теперь будет находится на карантине, передаёт Sky News. О болезни Дуды стало известно на фоне того, как в стране отмечен рекордный прирост числа заболевших.



Reuters

На фоне того, как Польша бьёт рекорды по числу заразившихся коронавирусом за сутки, её президент Анджей Дуда сдал положительный тест на COVID-19, пишет Sky News.

Его пресс-секретарь Блажей Спыхальский написал в Twitter, что глава государства чувствует себя хорошо и будет находится на карантине.

О диагнозе Дуды стало известно в то самое время, когда в стране фиксируется резкий рост числа подтверждённых случаев заражения COVID-19, а также связанных с этой болезнью смертей.

Так, в пятницу в Польше было зарегистрировано 13 600 новых случаев заражения, что стало новым рекордом. Кроме того, было зарегистрировано 153 смерти, в результате чего общее число погибших от COVID-19 составило 4162 человека.

Польское правительство уже объявило о том, что вся страна станет «красной зоной» строгих мер, тем самым окажется в шаге от национального карантина. Власти, как поясняется в статье, таким образом пытаются сдержать распространение вируса.