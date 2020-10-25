Мнение: АРЕ поощряет контроль рождаемости, чтобы замедлить рост населения

25.10.2020, 12:10, Разное

Растущее население АРЕ превысило 101 млн человек, что на 7 млн больше, чем при последней переписи населения в 2017 г, что представляет собой серьезную проблему для страны с ограниченными ресурсами.

На протяжении десятилетий подавляющее большинство населения АРЕ проживало на берегах реки Нил и дельты Нила, региона, который составляет около 7% от общей площади страны, составляющей около 1 млн квадратных километров.

Согласно переписи населения Центрального агентства общественной мобилизации и статистики (CAPMAS) 2017 г, население АРЕ росло примерно на 2 млн человек в год.

Официальные данные показали, что население АРЕ выросло в десять раз с 9,7 млн до 100 млн за период 1897-2017 гг. По данным CAPMAS, в то время как первое увеличение населения АРЕ заняло более 50 лет, население почти снова увеличилось вдвое за 31 год, в период 1986-2017 гг., с 48,3 до 94,8 млн человек, что усиливает давление на различные сферы жизнедеятельности для устойчивого развития государства.

На церемонии, организованной египетскими ВС 11 октября Абдель Фаттах ас-Сиси призвал СМИ и университеты повышать осведомленность общественности о росте населения в АРЕ. Сиси сказал, что к 2050 г, население АРЕ увеличится до 194 млн человек. “Это еще больше усугубит чувство бедности среди граждан, требую от государства удвоить все ресурсы, чтобы справиться с ускоряющимся ростом населения”, – предупредил Сиси.

Чтобы сдержать стремительный рост рождаемости в АРЕ, в конце сентября правительство начало кампанию по планированию семьи под названием “Двух – это достаточно”, чтобы изменить укоренившиеся культурные традиции в мухафазах с высокой рождаемостью, где люди рассматривают детей как жизненно важный источник труда.

Эта кампания нацелена на 1,2 млн семей в 10 мухафазах с целью донести информацию о том, что рост населения сводит на нет достижения в области развития.

На местах работают 1200 инструкторов по санитарному просвещению и 2000 волонтеров, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. На сегодняшний день более 600000 женщин воспользовались услугами клиник, созданных в рамках программа в сотрудничестве с Минздравом и неправительственными организациями.

Министерство здравоохранения недавно завершило четвертый этап кампании по планированию семьи под названием “Ваше право на планирование” в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по предоставлению бесплатных услуг по планированию семьи египетским женщинам. Кампания, финансируемая ЕС, направлена ​​на предоставление доступа к услугам в области репродуктивного здоровья, повышение осведомленности общества и повышение спроса на услуги по планированию семьи.

Египетские газеты и ток-шоу также широко освещают проблему перенаселения с акцентом на несбалансированность растущего населения и доступности услуг.

По данным ЮНФПА, коэффициент фертильности в АРЕ достиг 3,1 в 2018 г. Уровень фертильности в стране растет с 2006 г, достигнув самого высокого уровня в 2014 г – 3,5, прежде чем он стабилизировался в 2017 г до 3,4. Демографическое и медицинское обследование АРЕ 2014 г, также показало, что около 59% замужних женщин в АРЕ используют противозачаточные средства.

Сахар ас-Сунбати, генеральный секретарь Национального совета по вопросам детства и материнства, назвал уход из школы, ранние браки и детский труд основными причинами демографического взрыва в АРЕ.

Многие семьи – особенно в Верхнем Египте и бедных р-х – забирают своих детей из школ, чтобы отправить их на работу или заставить выйти замуж. Глубоко укоренившиеся традиции еще больше препятствуют усилиям по борьбе с перенаселенностью.

До 2011 г, правительство рассматривало рост населения как проблему, которую можно было решить только с помощью планирования семьи. Теперь эта концепция изменилась, и рост населения находится в центре правительственных планов по достижению устойчивого развития.

Правительство изо всех сил пытается расширить города и создать новые жилые р-ны, чтобы принять растущее население, обеспечить жильем и создать новые рабочие места для всех выпускников.