 

Путин отметил значимость слаженной работы всех звеньев автотранспортного комплекса

25.10.2020, 12:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником и обратил внимание на важность слаженной работы всех звеньев отечественного автотранспортного комплекса.

«От эффективной, слаженной работы всех звеньев отечественного автотранспортного комплекса, от опыта, компетентности и ответственности его работников во многом зависят динамичное развитие промышленности и сельского хозяйства, укрепление межрегиональных и международных связей, решение актуальных социальных проблем. Поэтому столь важно уделять приоритетное внимание вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры, повышению надёжности, безопасности и доступности транспортных услуг, увеличению объемов перевозок», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

«Убежден, что труженики отрасли и впредь будут беречь сложившиеся традиции, равняться на ветеранов, достойно справляться с поставленными задачами. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – добавил Путин.

«День водителя» – профессиональный праздник работников автомобильного транспорта отмечается в РФ в последнее воскресенье октября.



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