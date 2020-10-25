 

Названа рекордная сумма налогов на наследство для детей главы Samsung

25.10.2020, 12:08, Новости дня

Дети умершего в воскресенье председателя концерна Samsung Ли Гон Хи заплатят рекордные налоги на наследство.

Наследники должны будут перечислить в бюджет около 9 млрд долларов налогов только за акции покойного главы концерна, пишет Yonhap News Agency.

Ли Гон Хи владел 4,18% акций Samsung Electronics – флагманской компании Samsung Group – и 20,76% акций Samsung Life, а также долей в многочисленных аффилированных компаниях. Его активы оцениваются почти в 18 млрд долларов. Ожидается, что управление Samsun Group возьмет на себя единственный сын Ли Гон Хи – Ли Чже Ен, который является вице-президентом  Samsung Electronics.

Кроме сына, у Ли Гон Хи остались жена и две дочери. По информации РИА «Новости», семья скончавшегося председателя концерна имеет право выплачивать налоги в рассрочку сроком до пяти лет.

Ли Гон Хи скончался в больнице Samsung в Сеуле. Он родился в 1942 году и стал вторым председателем Samsung в 1987 после своего отца и основателя группы Ли Бкн Чхоля.

В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ и восстановление, после чего контроль над корпорацией фактически перешел к его сыну. Южнокорейская прокуратура подозревает, что в ходе получения власти в концерне Ли Чжэ Ен участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group.



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