 

Мнение: Издержки масочного режима

25.10.2020, 12:05, Разное

А вот известная радиоведущая Евгения Волгина сходила с мужем в театр – по всей видимости, в “Сатирикон”, на спектакль К.Райкина. В театрах же забота о здоровье – то есть ковидобесы запустили там свой шабаш вовсю и не собираются останавливаться. Только недавно был скандал в Театре на Таганке – оттуда с Росгвардией (!) выгоняли зрительницу, не желавшую надевать маску, спектакль задержали на час.

Евгения у нас законопослушная, просидела весь спектакль как требуют ковидобесы – в маске. Вот ее отчет о культпоходе:

“К.А. Райкин прекрасен. Читал Пушкина. А потом была постановка «Лекаря поневоле». Выступление в общей сложности длилось около трёх часов.

А теперь издержки «масочного режима». Через три часа сидения в маске мне стало плохо. Мы встали с мест, направились в фойе за одеждой, и меня повело. Голова закружилась, ноги стали ватными, земля стала уходить из-под ног. Давление поднялось, щёки горели, стало мутить. Пришлось посидеть минут пять, чтобы дождаться стабилизации. Потом мы вышли на воздух, минут 15 потребовалось, чтоб продышаться.

Очевидно, Роспотреб не озаботился тем, чтобы вентиляцию к масочному режиму адаптировать. И как бы пиарщики не старались креативить с плакатами «в маске можно дышать и говорить», — практика свидетельствует об обратном. Человеку нужен кислород. Маска мешает нормально дышать, а это негативно сказывается на здоровье”.

Комментарии, думается, излишни. Разве что добавлю, что Евгения – здоровая молодая женщина, работает на радио “Говорит Москва”, без каких-либо хронических заболеваний.

Источник: Размышления вольного социолога



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