Разумков проголосовал на выборах, но участие в опросе Зеленского не принял

25.10.2020, 11:50, Новости дня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал на выборах, но не участвовал в инициированном президентом Владимиром Зеленским всеукраинском опросе. Об этом спикер сказал журналистам 25 октября во время брифинга на избирательном участке, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Поучаствовать в опросе Разумков не смог, так как на его участке не было волонтеров, которые проводили бы экзит-полл.

“Нет, не отвечал на пять вопросов. Как бы я ответил? Думаю, это же теоретически закрытый опрос, но будет практика – будем об этом говорить”, – отметил Разумков.

На вопрос журналистов, планирует ли он искать волонтеров для того, чтобы все-таки принять участие в опросе, спикер Рады ответил, что нет.

“К сожалению, нет. Мне есть чем заняться. Я еще поработаю сегодня. Наверное, не получится [принять участие в опросе]”, – сообщил он.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Параллельно с выборами сегодня украинцам в формате экзит-полла предложат ответить на “пять важных вопросов”:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.