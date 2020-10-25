Аваков: Опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины

25.10.2020, 11:50, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что любые опросы, проводящиеся за пределами избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат действующему украинскому законодательству. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

“Опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным”, – сказал Аваков.

В МВД подчеркнули, что существует определенный порядок проведения опроса – интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они имеют опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3442402982513035

13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия “Слуга народа”. В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.

“Граждане, которые проведут исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил”, – заявили в партии.

Согласно опросу Социологической группы “Рейтинг”, проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.