К Зеленским возле участка выскочила участница Femen и подняла юбку

25.10.2020, 11:50, Новости дня

25 октября президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой пришли на участок для голосования. Когда они шли в здание, к ним выбежала участница движения Femen, сообщает Telegram-канал Украина 24/7.

Активистка выбежала к супругами и подняла юбку, на внутренней стороне которой была надпись “Zexist”. Охрана увела девушку от Зеленских.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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