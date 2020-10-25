В центр Минска начали стягивать спецтехнику и силовиков

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25.10.2020, 11:48, Новости дня

В центр белоруской столицы, где ожидается проведение очередной акции сторонников оппозиции, стягивается милиция, внутренние войска, ОМОН и спецтехника.

На улицах, прилегающих к проспекту Независимости, движение перекрыто с самого утра. В направлении центра Минска по проспекту проехала большая колонна техники силовиков: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины «Рубеж», передает РИА «Новости».

Отмечается, что три крупнейшие площади города – Победы, Октябрьская и Независимости – не были оцеплены с самого утра, как это бывало на предыдущих акциях. Их оцепили гораздо позже обычного. Люди в военной форме огораживают колючей проволокой стелу «Минск – город-герой». Участники акции намерены пройти по центральным улицам города.

В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующему главе республики Александру Лукашенко. 13 октября она заявила, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы», а не «президентом» Белоруссии.



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