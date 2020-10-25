В Москве обнаружили кроссовер Geely Tugella с российскими номерами

25.10.2020, 11:10, Новости дня

В Москве удалось обнаружить новый купеобразный кроссовер Geely Tugella, который имеет российские номерные знаки.

В свою очередь, автомобиль не относится к флагманской версии, однако по внешнему виду прослеживаются сходства с экземпляром, выпущенным на заводе в Белоруссии. Напомним, данная модель также активно производится на китайском заводе. Отличить обе версии можно по количеству выхлопных патрубков. Официальное начало продаж Geely Tugella еще не состоялось, однако технические параметры уже анонсировали.

Под капотом нового кроссовера Geely Tugella установят 2-литровый турбированный двигатель с вариантами на 200 и 238 л.с. мощности. Паркетник приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также имеет версии с полным или передним приводом.