 

Компания Jaguar Land Rover запускает новый цикл разработки кузовов

25.10.2020, 11:10, Новости дня

Премиальный британский бренд Jaguar Land Rover анонсировал запуск нового цикла для разработки кузовов.

В частности, специалисты намерены задействовать аэрокосмические технологии, благодаря которым удастся добиться повышенной прочности, стойкости, а также антикоррозийных свойств для металла. Однако для осуществления планов и внедрения в серийное производство понадобится осуществить тщательные испытания, которые должны подтвердить заявленные требования и показатели.

Производитель анонсировал, что первые пробные образцы должны преодолеть свыше 400 тысяч километров в разных климатических условиях, что позволит окончательно убедиться в правильности выбранной технологии выпуска металла.



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