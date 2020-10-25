Культ члена – Личное мнение

25.10.2020, 11:00, Разное

24-летняя Таня и её сожитель Женя культурно выпивали. В одной квартире с ними находился 7-месячный сын Тани от другого мужчины — не от Жени.



Фото: Соцсети

В какой-то момент ребёнок начал сильно плакать, разбрасывать игрушки и мешать влюблённым романтично пить водку и приятно проводить время.

Таня и Женя взяли да и убили малыша, чтобы не портил им отношения. После чего надолго задумались: 4 дня решали, что делать с трупом.

После долгих раздумий, ещё нескольких бутылок водки и, как я поняла, потискиваний друг друга пися в писю, убийцы привязали к маленькому тельцу камень и скинули его в реку Миасс. Потом Таня пошла в полицию и заявила, что ребёнка у неё украли.

Гениальный план, да.

На допросе уроды расколись. Им предъявлено обвинение в убийстве.

Нет, это не сюжет «Левиафана». Это реальная история, случившаяся несколько дней назад в Челябинске.

Заметили, что таких историй — всё больше? То одна баба младенца в шкафу голодом попытается заморить, то другая выбросит дочерей из окна, то третья оставит девочек с сожителем, который их изнасилует и убьёт.

Знаете, что подумала? Лица всех этих убитых в муках детей — вот настоящее лицо современной России.

Я отказываюсь видеть в своей стране хорошее, пока в ней регулярно происходят такие ужасы.

Не один ребёнок убит. Не два. Не три. Много.

Я новости боюсь по утрам открывать, если уж совсем честно. Я устала писать о мёртвых детях! Сил больше нет!

Я наблюдаю деградацию общества, деградацию женщин, которых всякие дуры с лобкового места публичного дома 2 низвели до состояния давалок.

Где-то слышала, что в нашей стране — культ материнства. Да если бы!

Нет у нас в стране никакого культа ни хорошего материнства, ни счастливого детства.

В нашей стране есть культ мужского полового члена, за который цепляется каждая недалёкая бабёнка. Ей с детства внушают, что, если в неё не тыкают писюном, то ни она сама, ни её жизнь ничего не стоят.

Мне хотелось бы сказать, что в нашей стране к детям относятся, как к самому главному счастью. Но тоже нет!

Дети у нас — это попытка дебилок застолбить за собой писюн. Кривой, вонючий, вялый, тугой — неважно. Главное, чтобы он был!

И если дети мешают новому писюну, от них немедленно нужно избавиться.

Порядочные с виду дебилки, считающие себя небыдлом, скидывают ненужных им детей на бабок, нянек или просто отделываются от них планшетом и подарками. Дебилки уровня «дно» своих детей убивают.

А причина тому — одна: отношение наших женщин к самим себе.

Убить младенца — это экстрим. Такое вытворяют единицы. А вот убить в себе мать, человека, личность — это мы видим в нашем обществе сплошь и рядом.

«Я женщина» — гордо провозглашает дебилка, подразумевая, прежде всего, то, что у неё есть писечка, в которую можно тыкать членом с целью доставить удовольствие — нет, даже не самой себе! — обладателю члена.

И ради этого дура живёт. Живёт во имя того, чтобы писюн в неё кончил! Только вдумайтесь!

Живёт, пусть и не убивая своих детей, но не особенно их замечая, не уделяя им должного внимания, не занимаясь ими. Растит по эскорторамному принципу: «Счастлива мама — счастлив ребёнок».

Это неправильно истолкованный принцип. Ребёнок счастлив, когда мама счастлива проводить с ним время, когда мама — это прежде всего, мама. Хорошая мама. Не кукушка, не подружка, а мама, которая и позаботится, и защитит, и воспитает.

Ребёнок счастлив, когда адекватные родители не просто хотят проводить с ним время, но и проводят! Вместе гуляют, вместе отдыхают, вместе чем-то занимаются. Вот тогда ребёнок счастлив, а не когда мама развелась с очередным папой, побрила письку и завела Инстаграм.

Бабы, проснитесь! Хватит поклоняться мужскому половому члену.

У меня нет детей, и стакан воды мне будет принести некому. Однако это не самое страшное. Самое страшное знаете, что? Когда есть кому, но они не хотят, потому что мама в своё время слишком активно занималась личной жизнью.

Таня и Женя 4 дня думали, что делать с трупом младенца. Лучше бы они подумали, что делать с трупами внутри себя — живыми этих людей назвать невозможно. Духовно они давно мертвы. И не только они.

Задумайтесь.