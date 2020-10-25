Нарколог Казанцев назвал простые способы борьбы с похмельем

25.10.2020, 10:53, Разное

Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как можно быстро избавиться от симптомов похмелья. По его словам, употреблять пиво на утро, когда человек чувствует себя плохо, нельзя.

Употребление алкоголя после интоксикации негативно сказывается на организме. У людей в некоторых случаях и вовсе наблюдался длительный запой. Казанцев рассказал, что нужно пить и есть, чтобы улучшить самочувствие при похмелье.

Важно утром принять контрастный душ. Кроме того, нужно восстановить водный баланс организма. Для этого отлично подойдет минеральная вода, поскольку будет выводиться ph.

Ни в коем случае не нужно пить кофе и молоко. В особенности это не следует делать людям, имеющим проблемы с ЖКТ. Употреблять в пищу в этот период важно продукты, содержащие белок. Например, утром можно съесть омлет.

В течение дня рекомендуется принять витамины, которых не хватает организму магний и калий. Можно купить средства на основе лимонной и янтарной кислоты для ускорения детоксикации.

Улучшить состояние помогут пешие прогулки на свежем воздухе. Однако нужно избегать больших физических нагрузок.