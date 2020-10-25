Названы опасные последствия самолечения при коронавирусе

25.10.2020, 10:17, Разное

Врач Дании Щепеляев назвал опасные методы самолечения при коронавирусе. Иммунитету можно навредить, бесконтрольно принимая различные противовирусные препараты.

По словам специалиста, вышеназванные лекарственные средства всегда отражаются на иммунной системе. Их бесконтрольный прием при коронавирусе способствует нарушению баланса в организме. В результате разактивируется вся иммунная система.

Врач объяснил, что может произойти, если люди без предписания медиков начнут принимать антибиотик, который называется азитромицин. Обычно это назначают, чтобы предотвратить развитие бактериальной пневмонии. Серьезных последствий не возникнет, если у людей нет хронических заболеваний. Однако их может ждать аллергическая реакция, если неправильно соблюсти дозировку.

Как считает вирусолог Анатолий Альтштейн, 7 ноября в РФ могут наблюдаться пиковые показатели распространения COVID-19. Не исключается, что в этот день в лабораториях выявится до 20 тысяч случаев инфицирования.