 

СК возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Азовском море

25.10.2020, 10:15, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

«По факту нарушения требований пожарной безопасности на танкере «Генерал Ази Асланов» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц)», – передает ее слова РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что на судне примерно в 18.30 произошло возгорание взрывоопасной смеси груза – легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное. 

В Росморречфлоте уточнили, что следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива не зафиксировано.



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