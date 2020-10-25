 

В РФ за сутки выявили 16 тыс. 710 случаев коронавируса

25.10.2020, 10:15, Новости дня

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 16 тыс. 710 случаев коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 1 млн 513 тыс. 877, передает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выписано за прошедшие сутки 7 тыс. 704 человека, скончались – 229 пациентов, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. За весь период от коронавируса умерло 26 тыс. 050 человек.

В Москве за сутки выявлено 4 тыс. 455 случаев, в Санкт-Петербурге – 709, в Московской области – 491.

Накануне в РФ выявили 16 тыс. 521 случай коронавируса. Таким образом, число выявленных случаев за сутки увеличилось на 189.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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