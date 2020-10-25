Прилучный показал в Instagram подросшую 4-летнюю дочь от Муцениеце

25.10.2020, 9:53, Разное

Популярный российский актер Павел Прилучный показал подросшую дочь Мию. Девочка появилась на свет в браке звезды «Мажора» с коллегой по цеху Агатой Муцениеце.

Фолловеры заметили, что дочь очень похожа на Павла Прилучного. На обнародованном фото отец крепко обнимает наследницу. В комментариях к публикации подписчики начали спорить, на кого похожа маленькая Мия. Большинство пользователей решили, что есть большое сходство с отцом. В то же время нашлись и те, кто заявил, что дочь является копией матери.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись в июне нынешнего года. В феврале пара объявила о расставании. В браке знаменитостей родились двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. Ради наследников экс-супруги сохранили общение. Агата Муцениеце не скрывает, что тяжело переживает развод. Сам же Прилучный, согласно слухам, уже несколько месяцев строит отношения с коллегой по цеху Мирослава Карпович. Также звезда сериала «Мажор» выставил на продажу большой дом в Подмосковье, который покупался в браке с Муцениеце.