Избранник Натальи Штурм бесследно исчез спустя два месяца «нереальной любви»

25.10.2020, 9:53, Разное

Избранник певицы Натальи Штурм бесследно исчез после двух месяцев «нереальной любви». Своими переживаниями по этому поводу артистка поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.

Обращение к фолловерам Штурм записала из фитнес-зала. Именно там она и познакомилась с 36-летним мужчиной, с которым у нее впоследствии завязались отношения. Внезапно избранник перестал выходить на связь, а артистка не понимает причину такого поступка.

Номер бойфренда у 54-летней Штурм есть, но она не привыкла звонить первой. В этот раз исполнительница хита «Школьный роман» не стала изменять своим принципам. Некоторые пользователи раскритиковали Штурм за такое поведение. Они не понимают, почему артистка не может сама позвонить избраннику, поскольку с ним могло произойти что угодно. Сама же исполнительница любую подобную инициативу сравнивает с унижением.

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