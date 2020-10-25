 

От COVID-19 в мире умерло более 1,1 млн человек

25.10.2020, 9:45, Новости дня

К утру 25 октября в мире коронавирусом заразилось 42 млн 613 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Всего от коронавируса в мире умерло 1 млн 149 тыс. человек, 28 млн 762 тыс. – выздоровели.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (8 млн 575 тыс. заболевших, 224,9 тыс. умерших, 3 млн 406 тыс. выздоровевших);
Индия (7 млн 864 тыс. заболевших, 118,5 тыс. умерших, 7 млн 78 млн выздоровевших);
Бразилия (5 млн 380 тыс. заболевших, 156,9 тыс. умерших, 4 млн 526 тыс. выздоровевших);
Россия (1 млн 487 тыс. заболевших, 25,6 тыс. умерших, 1 млн 125 тыс. выздоровевших);
Франция (1 млн 84 тыс. заболевших,34,5 тыс. умерших, 113,6 тыс. выздоровевших);
Аргентина (1 млн 81 тыс. заболевших, 28,6 тыс. умерших, 881,1 тыс. выздоровевших);
Испания (1 млн 46 тыс. заболевших, 34,8 тыс. умерших, 150,4 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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