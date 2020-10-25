В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более 6 тыс. человек
25.10.2020, 9:45, Новости дня
В Украине за сутки 24 октября коронавирус подтвержден у 6088 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 25 октября.
Умерло от коронавируса за сутки 102 человека, 1753 выздоровели.
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 343 498 человек, 6391 пациент умер, 141 508 выздоровели.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Винницкая область – 9244;
Волынская область – 12 222;
Днепропетровская область – 12 916;
Донецкая область – 8508;
Житомирская область – 12 188;
Закарпатская область – 12 972;
Запорожская область – 7972;
Ивано-Франковская область – 18 292;
Киев – 34 054;
Киевская область – 14 544;
Кировоградская область – 2028;
Луганская область – 3169;
Львовская область – 27 273;
Николаевская область – 6935;
Одесская область – 21 831;
Полтавская область – 7876;
Ровенская область – 17 469;
Сумская область – 10 403;
Тернопольская область – 19 050;
Харьковская область – 32 772;
Херсонская область – 3141;
Хмельницкая область – 13 300;
Черкасская область – 8034;
Черновицкая область – 19 405;
Черниговская область – 7900.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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