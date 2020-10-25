В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более 6 тыс. человек

25.10.2020, 9:45, Новости дня

В Украине за сутки 24 октября коронавирус подтвержден у 6088 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 25 октября.

Умерло от коронавируса за сутки 102 человека, 1753 выздоровели.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 343 498 человек, 6391 пациент умер, 141 508 выздоровели.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 9244;

Волынская область – 12 222;

Днепропетровская область – 12 916;

Донецкая область – 8508;

Житомирская область – 12 188;

Закарпатская область – 12 972;

Запорожская область – 7972;

Ивано-Франковская область – 18 292;

Киев – 34 054;

Киевская область – 14 544;

Кировоградская область – 2028;

Луганская область – 3169;

Львовская область – 27 273;

Николаевская область – 6935;

Одесская область – 21 831;

Полтавская область – 7876;

Ровенская область – 17 469;

Сумская область – 10 403;

Тернопольская область – 19 050;

Харьковская область – 32 772;

Херсонская область – 3141;

Хмельницкая область – 13 300;

Черкасская область – 8034;

Черновицкая область – 19 405;

Черниговская область – 7900.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.