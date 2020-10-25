 

Пашинян предложил призывать россиян в Вооружённые силы Армении

25.10.2020, 9:37, Разное

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о намерении обратиться к России за помощью в решении нагорно-карабахского конфликта. Глава правительства отметил, что не ждёт от Москвы непосредственного участия в войне против Азербайджана, а считает, что Россия может оказать кадровую помощь закавказскому государству за счёт призыва своих граждан в Вооружённые силы Армении.

«Не секрет, что в России много армян. Необходимо их мотивировать защищать право на существование нашей нации с оружием в руках. Не играет роли даже паспорт. Пусть россияне тоже участвуют. Насколько я знаю, много русских тоже симпатизируют Армении. Почему бы их не призвать и не отправить в Арцах? Мы же дружественное государство, да и российским призывникам полезнее получить необходимые навыки на поле боя, а не в учебной части», — сказал Пашинян.

В Минобороны Армении составили и отправили в Москву список лиц, которые должны быть призваны, но по различным причинам находятся на территории России. Если предложение Пашиняна будет принято, то численность армянской армии может вырасти на 100 тысяч человек. По мнению военных экспертов, таким образом ВС Армении смогут получить стратегическое преимущество над соперником.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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