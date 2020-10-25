Папа Римский открыл первый бордель в Ватикане

25.10.2020, 9:37, Разное

Папа Римский Франциск открыл первый на территории Ватикана дом терпимости. Церемония проходила на площади Святого Петра с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. По заверению понтифика заведение полностью соответствует всем библейским принципам и веяниям современности. Одним из плюсов появления в Ватикане публичного дома глава Римской католической церкви назвал финансовую составляющую.

«У нас много спонсоров и меценатов, но этого недостаточно. Всё происходит на Земле по воле божьей. Всевышний создал секс, чтобы люди могли размножаться и улучшать здоровье. Священнослужителям после службы тоже нужно отдохнуть, а нам не разрешается жениться. Не ходить же нам по злачным заведениям Рима и других городов. Поэтому мы решили создать публичный дом у нас, но это не заведение закрытого типа. Сюда может прийти любой желающий и получить достойную его услугу», — сказал на открытии понтифик.

Публичный дом в Ватикане будет открываться в полночь и работать до 6 утра. Помимо плотских утех, его посетители смогут почитать Библию, исповедоваться и получить другие религиозные услуги. В связи с изменением политики церкви в отношении сексуальных меньшинств желающие получат возможность выбрать разновидность секса: разнополую, однополую и МЖМ.

В Еврокомиссии положительно оценили ватиканское новшество и пообещали в обязательном порядке посетить заведение. Сам Ватикан рассчитывает получать от клиентов публичного дома порядка 1 млрд евро в год.