Племянница Михаила Ефремова назвла причину беспокойства за жену актера

25.10.2020, 9:17, Разное

Племянница Михаила Ефремова рассказала, что есть причины переживать за жену актера. По ее словам, сейчас Софье Кругликовой придется нелегко, поскольку приходится одной содержать троих детей.

До начала судебного заседания жена обменивалась с Ефремовым жестами. Актер провел в СИЗО уже полтора месяца, там он заметно похудел. На этот раз знаменитость внимательно следил за ходом судебного процесса. Михаил Олегович постоянно делал пометки в тетради. Когда ему дали последнее слово, он попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. К тому же артист поклялся, что в обязательном порядке бросит употреблять алкоголь.

Новые адвокаты Михаила Ефремова просили суд дать ему 4 года условно или же заменить условия отбывания наказания на колонию-поселение. Служителям Фемиды были названы смягчающие обстоятельства, среди которых выплата компенсации пострадавшей стороне, признание вины и множество заболеваний народного артиста. Однако срок был уменьшен всего на полгода.

По словам Ольги Ефремовой, сейчас Софье Кругликовой приходится самостоятельно заботиться о троих детях. Она работает и параллельно преподает. Журналисты спросили племянницу артиста, как теперь будет жить Анна-Мария Ефремова, которой отец финансово помогал. Та заявила, что дочь актера является уже взрослой, поэтому способна сама позаботиться о себе.