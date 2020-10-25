“Я задаю тренды”: Филипп Киркоров заявил, что на эстраде прошло время Пугачевой

25.10.2020, 9:17, Разное

Певец Филипп Киркоров в одном из интервью заявил, что на отечественной эстраде тренды задает именно он. По словам эпатажного артиста, время Примадонны Аллы Пугачевой уже прошло.

После развода Филипп Киркоров и Алла Пугачева определенный период сохраняли теплые приятельские отношения. Примерно год назад экс-супруги перестали общаться. Король отечественной эстрады считает, что Примадонна больше не выступает законодательницей трендов. Теперь ее функции приходится выполнять ему.

Киркорову приятно, что многое на отечественной эстраде он делает первым. Несколько десятков лет соответствующая миссия принадлежала Алле Пугачевой. Когда Примадонна надевала лосины или же перчатки, все остальные артисты подражали ей. Теперь Алла Борисовна занимается дома детьми, а тренды задает Киркоров. Когда-нибудь поп-король завершит карьеру, а вместо него появится новый законодатель. К этому артист относится нормально, поскольку понимает, что вечно выступать не будет.