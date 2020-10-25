«Цифровой рубль», или Осведомитель о вашем кошельке

25.10.2020, 9:10, Разное

Центробанк предлагает дискуссию об инновациях. Что ж, поговорим!

Внезапность всегда была сильной стороной политики наших финансовых властей. Каждый раз, когда затевался очередной отъем денег у населения, власти действовали быстро и решительно, не оставляя людям времени на размышления. Так было во время сталинской денежной реформы в 1947 году, так было во время экстренного обмена 50- и 100-рублевых банкнот в 1991-м. Когда власти затевали девальвацию, она тоже случалась в один день и без предупреждения. Вы немного зазевались — и вот уже доллар стоит в два (а то и в три) раза дороже, чем вчера. Поэтому когда начальники, ответственные за денежное обращение в РФ, вдруг решают посоветоваться с гражданами о том, что они сделают с их деньгами, это и радует, и настораживает.

Петр Саруханов / «Новая газета»В поисках совета

Да, именно посоветоваться хочет Центральный банк, когда публикует документ под названием «Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций».

ЦИТАТАИз доклада Центробанка. Преамбула

В преамбуле доклада так и написано: «Учитывая, что введение цифрового рубля станет значимым событием для экономики и общества, Банк РФ считает принципиально важным обсудить ключевые аспекты, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации этого проекта с финансовым сектором, экспертным сообществом, а также со всеми заинтересованными лицами».

Ну, мне тоже предлагают обсудить «возможные риски» этого проекта, отказаться невозможно. Тем более всего год назад председатель ЦБ РФ, рассуждая о перспективах цифрового рубля, говорила:

ЦИТАТАЭльвира Набиуллина, глава ЦБ (2019 год)

«Необходимо разобраться и реально оценить, какое же преимущество даст национальная цифровая валюта, например, по сравнению с существующими электронными безналичными платежами. Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидны».

Видимо, за этот год что-то случилось и рисков стало меньше, а преимуществ больше.

Описанию преимуществ «цифрового рубля», собственно, и посвящен почти весь «доклад для общественных консультаций.

Из доклада Центробанка

«…цифровой рубль — это все тот же российский рубль, который будет выпускаться Банком РФ в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег… Цифровой рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с наличными рублями и средствами населения и предприятий на счетах в коммерческих банках. Граждане и предприятия смогут свободно переводить свои деньги из одной формы в другую … Цифровой рубль сможет совместить в себе преимущества и наличных, и безналичных денег…»

Если кто-то думает, что цифровой рубль — это криптовалюта, то он ошибается, объясняет финансовый регулятор. Разница тут, согласитесь, большая — у «криптовалют» отсутствует «единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям. …и, как правило, они не имеют единого института, который обеспечивал бы сохранность таких средств.

Зато…

Из доклада Центробанка

«Цифровой рубль» является обязательством Центробанка… это фиатная валюта, то есть валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством в лице центрального банка».

Здесь, конечно, авторы доклада кажутся мне излишне оптимистичными. Стоимость рубля также ведь подвержена серьезным колебаниям,

а «устойчивость обращения» означает не сохранение покупательной способности валюты и не стабильность курса по отношению к тому же доллару, а обязательство по приему рубля в качестве средства платежа на территории РФ.

Главное преимуществоО главном преимуществе цифрового рубля Центробанк говорит так:Из доклада Центробанка

«…средства в цифровом рубле могут быть помечены специальным признаком, указывающим на допустимые цели расходования этих средств. Применение цифрового рубля позволит государству автоматически отслеживать движение денежных средств, выделяемых в рамках государственных контрактов или иных бюджетных платежей, запретить их расходование на цели, не соответствующие их предназначению».

Например, «если государство выделило организации средства в цифровом рубле на социальные выплаты, их нельзя будет потратить на приобретение оргтехники».

Это, конечно, признание, которое многое говорит о качестве государственного управления. То есть

ЦБ понимает, что как только государственному человеку попадут в руки государственные деньги, он их попытается украсть «израсходовать нецелевым образом».

И только указание на каждом цифровом рубле, на что именно тот должен быть потрачен, может удержать начальника от хищения государственных денег.

Правда, у «цифровой монеты» может быть и другая сторона: тот же самый «цифровой след», которым будет помечен каждый рубль, не позволит никакому его владельцу потратить цифровую монету на что-то нежелательное начальству.

Я подозреваю, что, например, цифровые рубли, которые вы получите в качестве «социальных выплат», могут быть израсходованы только на покупки в определенных магазинах или определенных товаров. Во всех прочих случаях система будет отказывать вам в транзакциях, а попытайся вы перевести деньги, например, на чье-то лечение или оплату чужого штрафа, напротив вашего «электронного кошелька» сразу появится дополнительная «цифровая отметка». Правда, безналичные платежи можно отслеживать и сейчас, но дело это хлопотное, ограниченное законодательством, а с цифровым рублем таких проблем возникать не должно — отследят все, он для этого и предназначен.

Тотальный контроль

Не говоря уже о том, что «цифровой рубль» —

это большой шаг к тотальному контролю за вашими расходами и доходами.

Поскольку начальство не скрывает своего желания компенсировать все провалы экономической политики за счет средств граждан, без такого инструмента ему не обойтись. На южноафриканских алмазных шахтах, было дело, работники после смены проходили через рентгеновский аппарат — хозяева искали, не проглотил ли кто драгоценный камень. Так и «цифровой кошелек», такой удобный и прогрессивный, высветит каждую копейку, которую вы попытаетесь утаить от начальства.

Более того,

контроль за «цифровым следом» ваших платежей позволит сформировать ваш «цифровой портрет» гораздо быстрее и надежнее, чем это можно сделать через мониторинг социальных сетей и доносы осведомителей.

Понятно, делать такую штуку для всех жителей затратно, да и незачем; достаточно определить тех, кто по каким-то причинам стал неугоден начальникам, и разбираться с ними. В докладе честно написано, что

Из доклада Центробанка

«Мониторинг данных о платежах и расчетах цифровой валюты центрального банка, так же как и данных о безналичных платежах, будет проводиться для противодействия незаконной деятельности, которая создает угрозы для общества».

А что именно начальство считает угрозой для общества, на что указал какой-нибудь центр «Э»?

Фото: РИА Новости

Да, это та самая система социального рейтинга, которая позволит правящей касте (да, это уже каста), контролировать общество, даже не прибегая к серьезным репрессиям или дезинформации. О том, как это может работать, рассказывал Жан Тироль, один из крупнейших экономистов современности, лауреат Нобелевской премии 2014 года.

В своей статье Digital Dystopia («Цифровая антиутопия»), опубликованной в феврале 2020 года, Тироль объясняет, что сами по себе социальные рейтинги могут повышать доверие в обществе — например, если мы знаем о ком-то, что он «добросовестный заемщик» или аккуратный пользователь каршеринга, это только облегчит человеку доступ к общественным благам.

Но правительство, предупреждает Тироль, может использовать систему социальных рейтингов для полного разрушения доверия в обществе.

Например, в Китае, объясняет нобелевский лауреат, власти совсем не боятся критики со стороны отдельных жителей и даже небольших социальных групп, главное — не допустить, чтобы вокруг противников власти объединились значительные массы людей. А для этого социальный рейтинг — идеальная вещь: если человек будет думать, что даже простое общение с оппозиционером скажется на его оценке со стороны государства, он постарается минимизировать саму возможность таких контактов. Хочешь ругать власти — на здоровье, на то и свобода слова. Но властям надо сделать так, чтобы от тебя сразу же разбежались все вокруг, а самый надежный способ для этого — прищемить человека за цифровой кошелек. Если при малейшем сомнении в твоей лояльности цифровую печать можно приклеить к твоим деньгам и проследить всю твою финансовую историю — это аргумент, который заставит человека много раз подумать, прежде чем рискнуть возражать начальнику.

Да, звучит ужасно, скажете вы, но никто же не сможет заставить меня пользоваться «мечеными» цифровыми деньгами, если я этого не захочу. Не считайте себя умнее Центробанка.

Центробанк предупреждает

«ЦБ может также принять дополнительные меры для обеспечения плавности введения цифрового рубля в денежное обращение и систему расчетов, например устанавливая требования о постепенной конвертации средств в цифровой рубль для жителей и предприятий».

Достаточно заставить людей вести свои расчеты с государством, оплачивать коммуналку, транспорт, получать пенсии и «бюджетные выплаты» в цифровых рублях, как они будут вынуждены пользоваться этим инструментом.

Отсюда уже в принципе недалеко до нормирования потребления. Ну, колбасу вам покупать не запретят, а валюту — запросто:

только в обмен на цифровые рубли, да еще и с объяснением, зачем именно она вам понадобилась. Впрочем, ключевая идея «цифрового рубля» сейчас — это обеспечение тотального контроля за всей экономической активностью в стране и в первую очередь — за самодеятельной экономической активностью людей. Ну а превращение экономического контроля в политический — это вопрос времени и желания.

Вполне вероятно, я неправ и зря подозреваю людей, намерения которых абсолютно чисты. Только вот опыт… Куда девать опыт?

Дмитрий Прокофьев

экономист, автор канала moneyandpolarfox