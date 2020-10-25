Предприятие Евгения Пригожина «Берлинский школьник» выиграло тендер на поставку продуктов для столовой бундестага

25.10.2020, 9:02, Разное

Дочернее предприятие российского бизнесмена Евгения Пригожина «Берлинский школьник» победило в конкурсе на поставку продуктов для столовой парламента ФРГ. Об этом сообщает федеральный сайт госзакупок. Главный повар бундестага Зигмунд Шолль похвалил высокое качество поставляемого товара и отметил, что сделка поможет наладить пошатнувшиеся отношения между Россией и ФРГ.

«Я лично знаю господина Пригожина. Мы с ним пили чай и минеральную воду. Также я наслышан о высоком качестве российской вермишели «Роллтон» и его торговой марки «Красная цена». Особенно мне нравится гусиный паштет. Хочу поблагодарить и наших депутатов, принявших такое смелое и важное решение в условиях тотальных антироссийских санкций», — сказал Шолль.

Услуги «Берлинского школьника» очень востребованы в Германии. Помимо непосредственно школ столицы ФРГ, дочерняя компания «Московского школьника» уже поставляет горячие обеды в офис Ruhrgas и канцелярию Ангелы Меркель. В будущем Евгений Пригожин надеется расширить ассортимент и свой бизнес в других европейских государствах.