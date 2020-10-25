 

Предприятие Евгения Пригожина «Берлинский школьник» выиграло тендер на поставку продуктов для столовой бундестага

25.10.2020, 9:02, Разное

Дочернее предприятие российского бизнесмена Евгения Пригожина «Берлинский школьник» победило в конкурсе на поставку продуктов для столовой парламента ФРГ. Об этом сообщает федеральный сайт госзакупок. Главный повар бундестага Зигмунд Шолль похвалил высокое качество поставляемого товара и отметил, что сделка поможет наладить пошатнувшиеся отношения между Россией и ФРГ.

«Я лично знаю господина Пригожина. Мы с ним пили чай и минеральную воду. Также я наслышан о высоком качестве российской вермишели «Роллтон» и его торговой марки «Красная цена». Особенно мне нравится гусиный паштет. Хочу поблагодарить и наших депутатов, принявших такое смелое и важное решение в условиях тотальных антироссийских санкций», — сказал Шолль.

Услуги «Берлинского школьника» очень востребованы в Германии. Помимо непосредственно школ столицы ФРГ, дочерняя компания «Московского школьника» уже поставляет горячие обеды в офис Ruhrgas и канцелярию Ангелы Меркель. В будущем Евгений Пригожин надеется расширить ассортимент и свой бизнес в других европейских государствах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / «Новая» отзывает своих журналистов из Карабаха

07.07 / Мнение: Зарвавшееся нацменьшинство

27.07 / ГК “Инград” Романа Авдеева увеличила продажи недвижимости

28.07 / Мнение: Мятеж в Сиэтле

21.09 / Скандалы: О чем пела Мария Певчих

19.09 / Дональд Трамп обвинил РФ в хищении технологии гиперзвуковой ракеты

24.08 / Лукашенко попросил у Путина военной помощи

20.10 / Работы участников чемпионата ArtMasters поставят на сцене Большого театра

15.07 / После лечения в рехабе: Скотт Дисик и София Ричи возобновили роман

31.08 / Мнение: Когда начнет стрелять автомат Лукашенко?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска