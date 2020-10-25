Глава минобороны Японии усомнился в эффективности Договора о запрещении ядерного оружия

25.10.2020, 8:10, Новости дня

Министр обороны Японии Нобуо Киси сомневается в эффективности Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), передает агентство KYODO.

«В этом договоре не участвуют ядерные державы, в связи с чем я не могу не испытывать сомнения в его эффективности», – передает слова главы японского оборонного ведомства ТАСС.

Киси добавил, что Япония как единственная страна, пострадавшая от ядерной бомбардировки, должна «проявить лидерство в создании среды для достижения согласия мирового сообщества по поводу отказа от ядерного оружия».

Напомним, Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года, документ ратифицировали 50 стран.

В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция выступили против ДЗЯО, в российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что договор не учитывает ключевые проблемы по ядерному разоружению. Позже РФ еще раз подтвердила свою позицию по ДЗЯО.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.