Австралиец госпитализирован в критическом состоянии после нападения акулы

25.10.2020, 8:10, Новости дня

Акула напала на мужчину у берегов штата Квинсленд в Австралии, пострадавший находится в больнице в критическом состоянии, передает телеканал 7 News со ссылкой на службу скорой помощи.

«Пациент в критическом состоянии был доставлен по воздуху в больницу Таунсвилла после укуса акулы», – передает сообщение РИА «Новости». Инцидент произошел возле рифа Бритомарт, который является частью Большого Барьерного рифа. В этом месте популярна подводная рыбалка.

В 2017 году на пляжах Хургады белые акулы нападали на туристов.