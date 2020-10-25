 

Австралиец госпитализирован в критическом состоянии после нападения акулы

25.10.2020, 8:10, Новости дня

Акула напала на мужчину у берегов штата Квинсленд в Австралии, пострадавший находится в больнице в критическом состоянии, передает телеканал 7 News со ссылкой на службу скорой помощи.

«Пациент в критическом состоянии был доставлен по воздуху в больницу Таунсвилла после укуса акулы», – передает сообщение РИА «Новости». Инцидент произошел возле рифа Бритомарт, который является частью Большого Барьерного рифа. В этом месте популярна подводная рыбалка.

В 2017 году на пляжах Хургады белые акулы нападали на туристов.



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