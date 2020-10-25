 

Мнение: Майами ждет!

25.10.2020, 7:50, Разное

Социалисты полностью вернутся к власти в Боливии 8 ноября.
В этот день Луис Арсе будет приведен к присяге президента Боливии.
Местный ЦИК уже объявил его победителем выборов – согласно итоговым цифрам, Арсе при явке в 88% набрал 55,1%.Меса набрал чуть менее 29%. Камачо – 14%. То есть разгром оказался еще более впечатляющий – Арсе победил почти с двукратным перевесом.

Во многом, очень высокая явка населения, способствовала разгрому фашистов на выборах. Если бы явка была в районе 60%, то Арсе мог и не набрать разницу в 10% от Месы, на что собственно и был расчет и именно такое соотношение показывали предвыборные опросы. Но подобная явка поломала все предвыборные расклады – боливийцы массово валили на участки, чтобы сказать нет местной хунте, в результате чего социалисты набрали на выборах еще больше, чем на прошлых выборах, которые объявили "недемократическими" и "поддельными".
После этого еще до конца ноября можно ожидать возвращения Эво Моралеса из изгнания. Сегодня Моралес вылетел на правительственном самолете Венесуэлы из Аргентины в Каракас. Из Венесуэлы он скорее всего и осуществит свое триумфальное возвращение в Боливию.

По заявлению Эво Моралеса, год назад он был свергнут за то, что поддерживал коренное индейское население, добился успеха в борьбе с крайней бедностью, национализировал природные ресурсы Боливии, разрушил власть американских ТНК, установил тесные отношения с Россией и Китаем и что главное, задумал национализацию литиевых месторождений. За эти "преступления" он и был и свергнут.
Но теперь есть возможность вернуться к тому курсу, который был прерван фашистским переворотом.

И еще одно последствие.
Ряд стран (прежде всего Венесуэла и Мексика) поднимают вопрос https://kaosenlared.net/alca-al-carajo-oea-al-carajo-1/ об отставке главы ОАГ Луиса Альмагро, который играл важную роль в организации фашистского переворота в Боливии, а также в попытках свержения законного правительства Венесуэлы. Моралес заявил, что Альмагро виновен в преступлениях против Боливии и должен быть отрешен от должности. Кроме того, Моралес пообещал, что подаст на Альмагро жалобу в Международный Уголовный Суд за поддержку переворота в Боливии и причастность к гибели граждан Боливии. Моралес намерен добиваться предания его суду.

Также стоит отметить, что Прокуратура Боливии сегодня зарегистрировала первую жалобу на расистские высказывания испанского журналиста в отношении избирателей Эво Моралеса. Теперь сторонникам переворота начнут припоминать, кто и что делал с ноября прошлого года.

Уже готовится коллективный иск родственников жертв убитых полицией и военными во время фашистского переворота. Иск нацелен в первую очередь против Аньес и министра Мурильо. Некоторые из членов хунты наверняка сядут или драпанут из Боливии. В Боливийских медиа уже вовсю обсуждается https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/480059/anez-visas-eeuu-arce-mas подача уходящим режимом Аньес запроса на 350 американских виз для членов правительства и гос.чиновников. Видимо добавятся к прочему мусору из Венесуэлы и Кубы, который обретается во Флориде. Майами ждет!

Источник: Colonel Cassad



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