Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 октября 2020 года
25.10.2020, 7:43, Разное
В пятницу коронавирус в России установил новый рекорд по числу новых зараженных: 17,3 тысячи человек. Это примерно в полтора раза больше максимального количества выявленных за день больных во время весенней вспышки эпидемии. Но уже на следующий день прирост составил лишь 16,5 тысячи человек.
Однако говорить о стабилизации ситуации пока рано. Инфекционист Евгений Тимаков считает, что в Москве обстановка “устаканится” не раньше, чем через две-три недели, а по всей России – только спустя месяц. При этом количество новых случаев КОВИДа начнет уменьшаться лишь после Нового года.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Аданом Гебрейесус, в свою очередь, призвал человечество готовиться к самому трудному периоду пандемии. По словам Гебрейесуса, в ближайшие несколько месяцев распространение коронавируса в мире может достигнуть таких масштабов, что системы здравоохранения будут испытывать максимальную или даже непосильную нагрузку.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 391 361
- Умерли – 6 312
- Выздоровели – 287 910
КОРОНАВИРУС В РОССИИ
- Заболели – 1 497 167
- Умерли – 25 821
- Выздоровели – 1 130 818
КОРОНАВИРУС В МИРЕ
- Заболели – 42 202 245
- Умерли – 1 144 145
- Выздоровели – 28 551 855
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