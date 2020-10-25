Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 октября 2020 года

25.10.2020, 7:43, Разное

В пятницу коронавирус в России установил новый рекорд по числу новых зараженных: 17,3 тысячи человек. Это примерно в полтора раза больше максимального количества выявленных за день больных во время весенней вспышки эпидемии. Но уже на следующий день прирост составил лишь 16,5 тысячи человек.

Однако говорить о стабилизации ситуации пока рано. Инфекционист Евгений Тимаков считает, что в Москве обстановка “устаканится” не раньше, чем через две-три недели, а по всей России – только спустя месяц. При этом количество новых случаев КОВИДа начнет уменьшаться лишь после Нового года.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Аданом Гебрейесус, в свою очередь, призвал человечество готовиться к самому трудному периоду пандемии. По словам Гебрейесуса, в ближайшие несколько месяцев распространение коронавируса в мире может достигнуть таких масштабов, что системы здравоохранения будут испытывать максимальную или даже непосильную нагрузку.

Коронавирус в Москве

Заболели – 391 361

Умерли – 6 312

Выздоровели – 287 910

КОРОНАВИРУС В РОССИИ

Заболели – 1 497 167

Умерли – 25 821

Выздоровели – 1 130 818

КОРОНАВИРУС В МИРЕ

Заболели – 42 202 245

Умерли – 1 144 145

Выздоровели – 28 551 855

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