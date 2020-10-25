Bloomberg: В Москве устали — Россия берет курс на конфронтацию с Западом

25.10.2020, 6:15, Разное

22 октября 2020

Владимир Путин. Иллюстрация: kommersant.ru

На фоне бесконечных попыток смягчить политическую обстановку со стороны Москвы и столь же регулярной конфронтации со стороны Запада РФ берет курс на жесткие отношения, пишет американское информагентство Bloomberg.

После непрекращающихся обвинений в свой адрес со стороны США и ЕС Кремль решил отказаться от попыток смягчить обстановку и от надежд восстановить отношения с Западом. Так, возможность прекращения диалога допустил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться», — заявил глава ведомства о «людях, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора».

Подобную риторику российского правительства Bloomberg называет признаком того, что в Москве набирает обороты настрой на конфронтацию. За принципиально новый подход в отношениях с западными странами в сентябре высказался также российский аналитик в области внешней политики Тимофей Бордачёв. По мнению эксперта, РФ никогда не заслужит уважения Запада и должна оставить попытки сделать это. При этом, как отмечает Bloomberg, в российском правительстве сочли это «своего рода манифестом».

Так, по словам источников агентства, высокопоставленные российские чиновники больше не видят причин отступать перед давлением в надежде, что США и Евросоюз наконец признают «законные интересы РФ как глобальной державы». Отношения с Западом в Москве считают «новой холодной войной». При этом Кремль полагает, что речь идёт об идеологическом противостоянии, где РФ отстаивает консервативные ценности против преимущественно либеральных западных.

Тем не менее, как отмечает Bloomberg, подобный подход сопряжён с определёнными рисками для России. В частности, речь идёт об опасениях относительно роста зависимости страны от Китая и разногласий с Турцией в вопросах, связанных с тем, что в Кремле считают своей сферой влияния. Для Вашингтона и его союзников риск заключается в том, что Москва может перестать оглядываться на реакцию Запада на свои действия.

В целом, не совсем понятно, что аналитики Bloomberg — агентства, ведущего откровенно антироссийский пропагандистский курс, подразумевают под «зависимостью от Китая». В настоящее время от Китая, в частности, от экономики КНР зависит весь мир, в том числе и США, причем значительно сильнее, чем Россия. Что касается разногласий с Турцией, то в этом плане у РФ всегда были и есть свои цели. И в «турецком вопросе» коллективный Запад за последние годы потерял значительно больше.