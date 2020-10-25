The Barents Observer на русском

25.10.2020, 6:15, Разное

Крупному арктическому архипелагу могут вернуть имя Николая II

У переименования Северной Земли в честь последнего правителя Российской империи есть серьезные сторонники.

By Atle Staalesen октября 22, 2020

Группа кораблей идет по проливу Вилькицкого между Карским морем и морем Лаптевых. Фото mil.ru

О переименовании крупного архипелага, расположенного между Карским морем и морем Лаптевых, стали говорить после того, как эту тему подняли влиятельные люди, связанные с Русской православной церковью.

Архипелаг Северная Земля расположен между Карским морем и морем Лаптевых

Предложение об этом путешественник Федор Конюхов официально направил в Законодательное собрание Красноярского края в конце сентября. Как сообщает ТАСС, сейчас письмо Конюхова рассматривают депутаты регионального парламента. Среди подписавших письмо — внучка известного мореплавателя и исследователя Арктики Бориса Вилькицкого Ирина Тихомирова, а также епископ Нарьян-Марский Иаков и руководитель организации «Двуглавый орел» Константин Малофеев.

Обращение также подписал депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев.

Как подчеркнул Зубарев в разговоре с агентством, переименование архипелага восстановит историческую справедливость.

Заполярные острова были изначально названы в честь российского императора, но в 1926 году советские власти переименовали архипелаг в Северную Землю. Параллельно с этим коммунистическое руководство изменило название одного из небольших островов с острова цесаревича Алексея на остров Малый Таймыр.

Власти Красноярского края подчеркивают, что предложение Конюхова и его соратников должно стать предметом «всестороннего обсуждения общественности». Однако история уже набрала обороты, и влиятельные силы, вероятно, продолжат настаивать на переименовании.

Федор Конюхов — священник Русской православной церкви. Считается, что у него есть серьезная поддержка со стороны православного духовенства. Во время своих многочисленных экспедиций Конюхов несет знамя православия по всему миру. Его союз с Ириной Тихомировой, епископом Нарьян-Марским Иаковым и депутатом Госдумы Зубаревым может оказаться достаточно прочным, чтобы убедить как региональные, так и федеральные власти.

Переименование Северной Земли прекрасно впишется в нынешний всплеск российского интереса к Арктике и растущую политическую ориентацию на патриотизм и православные ценности.

Архипелаг является одним из крупнейших в российской Арктике. Частично он расположен севернее 80-го градуса северной широты и состоит из четырех крупных (Октябрьской Революции, Комсомолец, Большевик и Пионер) и нескольких малых островов.

Острова были открыты исследователем Борисом Вилькицким в 1913 году. Они имеют ключевое геостратегическое значение, поскольку отделяют Карское море от моря Лаптевых и включают акватории, которые все больше используются для перевозок по Северному морскому пути.

Швеция опасается вооруженного нападения и восстановит полк на севере

«Швеция пострадает в случае кризиса или вооруженного конфликта у нас по соседству. Нельзя исключать вооруженного нападения на Швецию», — заявил министр обороны Петер Хультквист, представляя законопроект об обороне на следующий пятилетний период.

By Thomas Nilsen октября 17, 2020

Министр обороны Швеции Петер Хультквист. Фото: Атле Столесен

«Это самый большой рост уровня амбиций в области оборонного потенциала за 70 лет. В основе законопроекта лежит предложение комиссии по обороне в отношении как гражданской, так и военной обороны. Это сигнал народу Швеции и нашим соседям о том, что мы очень серьезно относимся к вопросам безопасности», — заявил министр обороны Хультквист.

По его словам, расширение ждет все рода войск, в том числе предусмотрено существенное увеличение вложений в военную технику.

После окончания холодной войны шведская армия частично разоружилась, но снова стала постепенно расширяться после аннексии Москвой Крыма и отправки военных и оружия на войну на востоке Украины в 2014 году, в том числе из подразделений на Кольском полуострове.

Исходя из проекта закона, к 2025 году финансирование шведских вооруженных сил вырастет на 85% по сравнению с 2014 годом с учетом роста расходов на оборону с 2014 по 2020 год.

Будет восстановлено пять полков, в том числе Норрландский драгунский полк (K 4) в Арвидсъяуре.

Бронекавалерийский полк в Арвидсьяуре расформировали в 2005 году, и с тех пор военные представлены в городе лишь элитным подразделением легкой пехоты — десантно-диверсионным разведывательным батальоном.

По словам министра обороны, одна из причин воссоздания драгунского полка K 4 состоит в том, чтобы усилить военное сотрудничество с Норвегией и Финляндией в кризисной ситуации.

Недавно Barents Observer сообщал о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между тремя странами Северной Европы.

Помимо полка в Арвидсъяуре также будут восстановлены Эльвсборгский морской десантный полк (Amf 4) в Гетеборге, Уппландское авиакрыло (F 16) в Упсале, Бергслагенский артиллерийский полк (A 9) в Кристинехамне, Даларнский полк (I 13) в Фалуне и Вестерноррландский полк (I 21) в Соллефтео с учебным отрядом в Эстерсунде.

На фоне роста напряженности в отношениях с Россией Вооруженным силам предлагается изучить возможности по усилению своего присутствия на самом севере Швеции.

В интервью телеканалу SVT Norrbotten Хультквист сказал, что одним из вариантов может стать создание пограничных подразделений, задачей которых будет взаимодействие с Финляндией и Норвегией в условиях субарктической зимы.

Шведский истребитель на фоне флагов стран Северной Европы. Фото: Томас Нильсен

Численность личного состава Вооруженных сил увеличится с примерно 60 тысяч сейчас до примерно 90 тысяч в 2025 году. Это означает, что число молодых шведов, проходящих базовую подготовку в рамках военной службы, постепенно вырастет до примерно 8 тысяч в год к 2025 году.

«Предложенный законопроект следует рассматривать на фоне постепенного ухудшения ситуации с безопасностью по соседству со Швецией и в Европе», — сказал Хультквист.

Он добавил: «Предложения в законопроекте являются залогом для обеспечения способности нарастить необходимый по мнению правительства потенциал военной и гражданской обороны. Это вопрос сохранения возможности отстаивать наш суверенитет на фоне дальнейшего усложнения ситуации в области безопасности».

Ознакомиться с законопроектом на шведском языке можно здесь.

Швеция, как и Финляндия, не входит в НАТО, но тесно сотрудничает с альянсом и регулярно участвует в совместных учениях со странами НАТО.

На Новой Земле восстановили пусковую площадку для «Буревестников»

На сентябрьских спутниковых снимках видны новые сооружения на площадке Паньково на Новой Земле, где в конце 2017 года прошли испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой.

By Thomas Nilsen октября 21, 2020

Пусковая площадка Паньково находится южнее пролива Маточкин Шар на Новой Земле. Карта: Barents Observer / Google Earth

Спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs, проанализировали ученые Миддлберийского института международных исследований Майкл Дуйцман и Джеффри Льюис.

Первой о выводах американских ученых сообщила телекомпания CNN.

Дуйцман и Льюис написали в блоге о полученных результатах: стартовая площадка, с которой проводились пуски ракет в прошлом, восстановлена и переориентирована больше в восточном направлении по сравнению с 2017 годом, когда она была больше обращена к северу. На двух участках видны синие транспортные контейнеры, в том числе в районе возможного здания предпусковой проверки ракет. Также построена новая вертолетная площадка.

Первые известные испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой прошли в Паньково в ноябре 2017 года.

Тогда траектория полета была направлена на север с зоной поражения цели в районе полигона Сухой Нос севернее пролива Маточкин Шар. Этот район известен еще со времен наземных испытаний водородного оружия, в том числе гигантской Царь-бомбы в октябре 1961 года.

Вид со стороны Баренцева моря на район полигона Сухой Нос на Северном острове Новой Земли. Фото: Томас Нильсен

Однако испытания в ноябре 2017 года оказались неудачными, и, как ранее сообщал The Barents Observer, источники в американской разведке утверждают, что ракета упала в Баренцевом море. Это предположение подтверждается тем, что после этого несколько военных судов занимались обследованием западного побережья Новой Земли. Среди них была принадлежащая «Росатомфлоту» «Серебрянка», которая также участвовала в неудачном подъеме «Буревестника» со дна Белого моря в районе полигона Нёнокса в 2019 году, когда погибло пять сотрудников «Росатома», а радиоактивное облако накрыло соседний Северодвинск.

«Серебрянка» оборудована для обращения с радиоактивными материалами из активной зоны реактора ракеты.

Российский президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию в марте 2018 года впервые похвастался неудержимой крылатой ракетой с атомным двигателем с почти неограниченным радиусом действия.

По словам Путина, преимуществом такой ракеты является ее способность преодолевать любые системы противоракетной обороны.

Большие опасения, связанные с испытанием ракет с ядерным реактором, вызваны возможностью выброса в атмосферу во время полета радиоактивных газов, поскольку у активной зоны реактора частично открытый контур охлаждения. Кроме того, при ударе малый реактор, скорее всего, разобьется и произойдет выброс радиоактивных веществ — вне зависимости от того случится ли это на суше или на море.